На те же грабли: танкист выложил в сеть секретные данные, чтобы выиграть спор о War Thunder

Французский танкист не нашел других аргументов в споре на форуме игры War Thunder, кроме как использовать сверхсекретные военные документы о танке Leclerc S2. Подробнее в материале.

War Thunder – бесплатная многопользовательская игра от Gaijin Entertainment, сосредоточенная на симуляции военных действий с использованием боевой техники. Одним из самых больших достоинств проекта является его достоверность и внимание к деталям и его фанатская база очень этим гордится.

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Пользователи форума, посвященного игре, устроили спор о реализме характеристик основного танка французской армии – Leclerc S2. Конфликт начался вокруг обсуждения модернизаций танка, но наибольший резонанс вызвала информация о скорости вращения башни боевой машины.

Танк Leclerc S2 в игре War Thunder / изображение pholder.com

Один из фанатов игры заявил, что разработчики довольно точно передали этот момент и она составляет 40 градусов в секунду как в игре, так и в реальности. Такое утверждение вызвало настоящее возмущение у другого пользователя под ником "__RED_CROSS__".

Итак, тот, чтобы доказать свою точку зрения, начал публиковать изображения неизвестной брошюры, оказавшейся полным руководством к пользованию танком. Согласно ее данным, башне Leclerc S2 нужно около 11 секунд на полный оборот, что в свою очередь значит, что скорость поворота башни составляет 31 градус в секунду, что опровергает данные разработчиков игры.

Скриншот переписки на форуме / изображение pcgamer.com

После получения подобных доказательств, другие пользователи начали жаловаться на французского танкиста, а изображения были удалены администрацией портала. Как оказалось позже, RED_CROSS действительно находится на службе в танковых подразделениях вооруженных сил Французской Республики, однако по его словам, проблем с законом ему все же удалось избежать.

Когда мы работаем над нашей игрой, то используем только те данные, которые есть в свободном доступе. Поэтому когда пользователь публикует секретный документ на официальном форуме War Thunder, мы удаляем его как можно скорее, ведь такие действия игроков никоим образом не помогают нашему проекту, – отметили разработчики из Gaijin Entertainment в комментарии для PC Gamer.

Интересно, что это уже не первый раз, когда фанаты War Thunder, которые являются военнослужащими в реальной жизни публикуют секретные материалы, в частности подобное произошло летом из-за спора о британском Challenger 2.