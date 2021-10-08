War Thunder – безплатна багатокористувацька гра від Gaijin Entertainment, зосереджена на симуляції військових дій з використанням бойової техніки. Однією з найбільших чеснот проєкту є його правдивість та увага до деталей і його фанатська база дуже цим пишається.

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Користувачі форуму, присвяченого грі, влаштували суперечку щодо реалізму характеристик основного танка французької армії – Leclerc S2. Конфлікт розпочався навколо обговорення модернізацій танка, але найбільший резонанс викликала інформація про швидкість обертання башти бойової машини.

Танк Leclerc S2 в грі War Thunder / зображення pholder.com

Один з фанатів гри заявив, що розробники досить точно передали цей момент і вона складає 40 градусів в секунду як у грі, так і в реальності. Таке твердження викликало справжнє обурення в іншого користувача під ніком "__RED_CROSS__".

Отож, той, щоб довести власну точку зору, почав публікувати зображення невідомої брошури, яка виявилась повним керівництвом до користування танком. Згідно з даними із неї, вежі Leclerc S2 потрібно близько 11 секунд на повний оберт, що своєю чергою означає, що швидкість повороту башти становить 31 градус в секунду і спростовує дані розробників гри.

Скриншот листування на форумі / зображення pcgamer.com

Після отримання подібних доказів, інші користувачі почали скаржитися на французького танкіста, а зображення були видалені адміністрацією порталу. Як виявилося пізніше, RED_CROSS дійсно знаходиться на службі в танкових підрозділах збройних сил Французької Республіки, проте за його словами, проблем із законом йому все ж вдалося уникнути.

Коли ми працюємо над нашою грою, то використовуємо лише ті дані, які є у вільному доступі. Тому коли користувач публікує секретний документ на офіційному форумі War Thunder, ми видаляємо його якомога швидше, адже такі дії гравців жодним чином не допомагають нашому проєкту, – зазначили розробники із Gaijin Entertainment у коментарі для PC Gamer.

Цікаво, що це вже не вперше, коли фанати War Thunder, які є військовослужбовцями у реальному житті публікують секретні матеріали, зокрема подібне сталося влітку через суперечку про британський Challenger 2.