Турнир DreamLeague Season 24, из которого выбыла украинская команда, завершился: кто победил

В конце октября мы обозревали каждый из первых дней турнира DreamLeague S24, пока там оставалась украинская команда Palianytsia. К сожалению, она не смогла пройти дальше групповых отборов, выбыв в последний день месяца. Однако турнир продолжился, а теперь мы знаем его победителя.

Кто победил

В финале турнира DreamLeague Team Falcons обыграли BetBoom Team, став чемпионами 24-го сезона. Команда заняла первое место, заработав 300 000 долларов и 3 000 очков EPT. Матч завершился со счетом 3:1, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

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Team Falcons выиграла три из четырех карт в финале. Примечательно, что во время второго группового этапа Falcons проиграли всем командам, с которыми позже встречались в плей-офф.

Team Falcons является командой из Саудовской Аравии, но не имеет ни одного своего игрока. Вот ее состав:

Оливер Лепко, известный как Skiter. Словакия.

Аммар Аль-Ассаф. ATF. Иордания.

Андреас Нильсен. Cr1t-. Дания.

Ву Цзинцзюнь. Снейкинг. США. Капитан.

Станислав Поторак. Malr1ne. Россия.

BetBoom Team удалось выиграть только вторую игру. В итоге BB финишировали на втором месте, получив 175 000 долларов и 2 500 очков EPT из призового фонда.

Распределение призового фонда DreamLeague Season 24:

Team Falcons – 300 000 долларов.

BetBoom Team – 175 000 долларов.

PARIVISION – 85 000 долларов.

Tundra Esports – 52 500 долларов.

Team Liquid – 47 500 долларов.

Palianytsia (16 место) – 10 000 долларов.

24-й сезон DreamLeague прошел с 27 октября по 11 ноября. В турнире приняли участие 16 команд. Призовой фонд ивента составил 1 000 000 долларов.

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