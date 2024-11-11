Турнир DreamLeague Season 24, из которого выбыла украинская команда, завершился: кто победил
В конце октября мы обозревали каждый из первых дней турнира DreamLeague S24, пока там оставалась украинская команда Palianytsia. К сожалению, она не смогла пройти дальше групповых отборов, выбыв в последний день месяца. Однако турнир продолжился, а теперь мы знаем его победителя.
Кто победил
В финале турнира DreamLeague Team Falcons обыграли BetBoom Team, став чемпионами 24-го сезона. Команда заняла первое место, заработав 300 000 долларов и 3 000 очков EPT. Матч завершился со счетом 3:1, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.
Интересно Любимый актер нашего детства появится во втором сезоне Fallout
Team Falcons выиграла три из четырех карт в финале. Примечательно, что во время второго группового этапа Falcons проиграли всем командам, с которыми позже встречались в плей-офф.
Team Falcons является командой из Саудовской Аравии, но не имеет ни одного своего игрока. Вот ее состав:
- Оливер Лепко, известный как Skiter. Словакия.
- Аммар Аль-Ассаф. ATF. Иордания.
- Андреас Нильсен. Cr1t-. Дания.
- Ву Цзинцзюнь. Снейкинг. США. Капитан.
- Станислав Поторак. Malr1ne. Россия.
BetBoom Team удалось выиграть только вторую игру. В итоге BB финишировали на втором месте, получив 175 000 долларов и 2 500 очков EPT из призового фонда.
Распределение призового фонда DreamLeague Season 24:
- Team Falcons – 300 000 долларов.
- BetBoom Team – 175 000 долларов.
- PARIVISION – 85 000 долларов.
- Tundra Esports – 52 500 долларов.
- Team Liquid – 47 500 долларов.
- Palianytsia (16 место) – 10 000 долларов.
24-й сезон DreamLeague прошел с 27 октября по 11 ноября. В турнире приняли участие 16 команд. Призовой фонд ивента составил 1 000 000 долларов.
Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!