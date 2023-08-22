Чем "Техасская резня бензопилой" лучше похожих игр: 5 преимуществ

Релиз игры The Texas Chain Saw Massacre ("Техасская резня бензопилой") состоялся довольно незаметно между выходами Baldur's Gate 3 и Starfield. Впрочем, уже с первых дней игра начала очаровывать геймеров.

Конечно, речь прежде всего о любителях хорроров, но не только о них. Игра предложила своего рода переворот в этом жанре.

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Жертвы начинают игру, связанные в подвале, и должны найти способ убежать. Однако они должны бороться с Кожаным лицом, который скрывается в подвале вместе с ними, пока они пытаются выбраться.

Тем временем два других члена семьи обустраивают свою защиту наверху. Игра невероятно требовательна с обеих сторон и не дает никому перевести дыхание.

Преимущества "Техасской резни"