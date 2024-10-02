Киберспортсмен говорит, что Valve относится к CS2 как к "усыновленному ребенку", и вот причина

Бывший профессиональный игрок в CS:GO и Valorant, известный как TenZ, прокомментировал нынешнее состояние Counter-Strike 2 и рассказал, почему, по его мнению, Valve пренебрегает игрой сегодня, хотя она вышла всего год назад.

У Valve изменились приоритеты

По словам TenZ, Valve пренебрегает Counter-Strike 2, как "усыновленным ребенком", поскольку вся любовь и привязанность достаётся новому проекту, известному как Deadlock, пишет Dexerto. Не спас ситуацию даже огромный ажиотаж, который буквально зашкаливал в преддверии долгожданного запуска CS2 в сентябре 2023 года, а также тот факт, что компания получила огромную прибыль от продажи внутриигровых кейсов.

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Несмотря на все, Valve очень мало сделала для дальнейшей поддержки этого продолжения за последний год. Хотя обновления и выходят, они появляются крайне редко, а профессиональные игроки даже говорят, что для того, чтобы игра стала хорошей, понадобится еще шесть лет.

Стоит отметить, Counter-Strike 2 не единственная игра, страдающая от смены приоритетов у Valve. Компания зарабатывает миллиарды долларов, но не хочет увеличивать свою команду разработчиков, как показали недавно слитые документы. Она не может тягаться с тысячами работников EA или Riot Games, а потому старые игры и получают так мало внимания. Например, пользователи уже очень давно жалуются, что Valve "забила" на Dota 2. Большие патчи выходят редко, предыдущее обещание о регулярном выходе новых героев давно нарушено, а новый контент все чаще разочаровывает игроков.

Все это – цена, которую платят поклонники за существование Deadlock, который появился в тестовой версии в 2024 году и до сих пор из нее не вышел. Это гибрид геройского шутера и MOBA, который, как говорят, получает "мега-огромные обновления" гораздо регулярнее. Так, недавно появились новые персонажи, за одну ночь были исправлены проблемы, ломавшие игру, значительно изменилась карта, ведется борьба с читерами. Все это происходило относительно гладко благодаря постоянной связи с командой разработчиков.

Во время стрима TenZ на Twitch от 30 сентября один из зрителей спросил его: "Почему они переключились на CS2 и ничего не делают? У них вообще есть планы на CS2?".

Бывший киберспортсмен сразу же набросился на саму цель существования сиквела, утверждая, что в основном его сделали ради переноса на движок Source 2. Но потом он добавил:

Но другая причина заключается в том, чтобы они могли просто сказать, что сделали это. Они сделали некоторые вещи, [а затем] полностью работали над Deadlock – выпустили два полных патча, наполненные контентом, два новых персонажа, новые лагеря в джунглях, предметы, графика и прочее. Но с днем рождения, Counter-Strike! Он не получил ничего,

– сказал TenZ.

Годичный юбилей CS2 действительно прошел без особых празднований, что заставило TenZ говорить о том, что президент Valve Гейб Ньюэлл выглядит гораздо большим фанатом MOBA, чем фанатом шутеров. Его вроде бы не интересует CS, поскольку он никогда не был ни на одном крупном турнире, тогда как за последние годы посетил множество мероприятий по Dota 2.