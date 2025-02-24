Т-1000 из "Терминатора 2" появится в Mortal Kombat 1 вместе с новым бойцом

Разработчики из NetherRealm Studios и Warner Bros. Games готовят к выходу последнего гостевого персонажа в рамках набора Kombat Pack 2. Им станет киборг Т-1000 из культового фильма "Терминатор 2: Судный день".

В новом дополнении Т-1000 получит внешность и голос Роберта Патрика, который исполнял эту роль в фильме 1991 года, сообщает 24 Канал.

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Владельцы Kombat Pack 2 или дополнения Khaos Reigns смогут испытать персонажа с 18 марта, а отдельно приобрести его можно будет с 25 марта. Вместе с анонсом разработчики опубликовали трейлер с демонстрацией геймплея.

Т-1000 в Mortal Kombat 1 обладает уникальным набором атак, а также способностью менять форму. В одном из фаталити персонажа используется грузовик из культовой сцены преследования в "Терминаторе 2".

T-1000 появится в Mortal Kombat 1

Новый камео-боец и реакция игроков

Кроме Т-1000, в игре появится еще один персонаж камео – Мадам Бо, владелица чайного дома в провинции Фэнцзян. Она также является матерью Сектора, который в новой версии вселенной является женщиной, а не киборгом.

В комментариях к трейлеру игроки положительно оценили образ Т-1000, воплощенный Робертом Патриком, и с энтузиазмом восприняли появление Мадам Бо.

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Mortal Kombat 1 доступен на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Общие продажи игры превысили 5 миллионов копий, хотя, по слухам, из-за провала Khaos Reigns выпуск Kombat Pack 3 и второго дополнения был отменен.