Пользователь форума Reddit под псевдонимом Such-Ad5976 решил проверить сайт Bethesda на наличие признаков существования Oblivion Remastered и не ошибся, информирует 24 Канал.

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Используя инструмент инспекции элементов браузера и Google Tag Manager, энтузиаст обнаружил несколько упоминаний об Oblivion Remastered и фразу "Buy Now" в коде сайта.

Благодаря сервису Wayback Machine он выяснил, что эти теги появились на сайте по меньшей мере 10 апреля. Хотя страница ремастера пока неактивна, очевидно, что Bethesda готовится к запуску игры.

По информации журналиста Giant Bomb Джеффа Грабба и редакции Eurogamer, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered поступит в продажу уже на следующей неделе – без анонса.

Утечка скриншотов Oblivion Remastered на сайте студии Virtuos, которая отвечает за обновленную версию, свидетельствует, что игру готовят к релизу на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также в рамках подписки Game Pass.

По имеющейся информации, ремастер создается на движке Unreal Engine 5, одновременно оригинальный движок Gamebryo будет отвечать за физику и игровую механику. Игрокам обещают улучшение по меньшей мере шести ключевых геймплейных систем.