13-летний геймер первым в мире "прошел" легендарный Tetris

Уиллис Гибсон – 13-летний профессиональный игрок в Tetris, под псевдонимом Blue Scuti, стал первым в мире, кто смог "завершить" культовую головоломку для консоли NES.

Мало кто задумывается над тем, что было время, когда большинство видеоигр не имели концовок.

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Такие проекты как культовая головоломка Tetris были задуманы таким образом, чтобы в них можно было играть целую вечность, ну или пока игрок не проиграет.

Однако один юный ценитель Тетриса попал в историю видеоигр благодаря тому, что не только побил несколько рекордов в NES версии игры, но сумел первым в мире "завершить" ее.

Уиллису Гибсону, он же Blue Scuti, всего 13 лет, но он уже профессионально играет в Тетрис. У молодого человека есть канал на YouTube, на котором он рассказывает об игре и демонстрирует собственные навыки, достигая максимальных уровней и устанавливая рекорды.

Интервью с рекордсменом / ClassicTetris – смотреть видео

Историческим стало новое видео юноши, в котором Blue Scuti "победил" NES Tetris, вызвав аварийное завершение игры, возможное только при определенных условиях.

Для этого парень дошел до адски сложного 157-го уровня, где игра просто прекращает работать из-за сбоя в коде и сделал это первым в мире за всю историю Тетриса.

Интересно, что до этого случая, большинство геймеров считали, что на подобное "прохождение" Тетриса способен лишь искусственный интеллект.

Учитывая столь юный возраст геймера, можно лишь предположить какие еще нереальные рекорды покорятся ему в будущем.