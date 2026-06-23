Польская студия Rebel Wolves, основанная бывшими ведущими разработчиками The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, пересмотрела системные требования к своей будущей ролевой игре о вампирах The Blood of Dawnwalker. Об этом команда сообщила на странице проекта в Steam.

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Ещё весной разработчики обнародовали первые системные требования игры, однако с тех пор команда активно работала над оптимизацией. Как отмечают авторы, этот процесс продолжается и дальше, но уже сейчас он позволил существенно снизить минимальные требования к оборудованию.

Самое заметное изменение касается видеокарт. Если раньше для запуска The Blood of Dawnwalker требовалась Nvidia GeForce GTX 1070 или RTX 3050, то теперь достаточно значительно более старой GeForce GTX 1060. Также снизились требования к процессору: вместо Intel Core i7-8700K теперь указан Intel Core i5-11400F. Для владельцев систем на базе AMD минимальной конфигурацией стал Ryzen 7 2700X.

Оперативная память и объём накопителя остались без изменений. Для игры, как и раньше, требуется 16 гигабайт оперативной памяти и 60 гигабайт свободного места на SSD-накопителе.

Обновленные минимальные системные требования выглядят следующим образом:

Windows 10;

Intel Core i5-11400F или AMD Ryzen 7 2700X;

Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;

16 гигабайт оперативной памяти;

DirectX 12;

60 гигабайт на SSD.

Для комфортной игры разработчики рекомендуют:

Windows 10;

Intel Core i7-11700K или AMD Ryzen 7 5700X;

Nvidia GeForce RTX 4060, AMD Radeon RX 7600 XT или Intel Arc B580;

16 гигабайт оперативной памяти;

DirectX 12;

60 гигабайт на SSD.

Интересно, что в обновленной спецификации Rebel Wolves не уточнила, на какое разрешение и частоту кадров рассчитаны эти конфигурации. Во время первого анонса такие ориентиры были указаны. Разработчики обещают раскрыть эти подробности вместе с другими вариантами системных требований ближе к выходу игры.

Обновленные системные требования The Blood of Dawnwalker / Фото Rebel Wolves

Вампиры в Карпатах и 30 дней на спасение

События The Blood of Dawnwalker разворачиваются в Карпатских горах XIV века. Игроки возьмут под контроль Коэна — полувампира, у которого есть всего 30 дней и ночей, чтобы спасти свою семью от могущественного вампира Бренсиса.

Одной из главных особенностей игры станет система времени, которая будет напрямую влиять на прохождение. Разработчики также обещают нелинейный сюжет, сложные моральные выборы и мир, где нет однозначно хороших или плохих персонажей.

Проект создается на движке Unreal Engine 5. Авторы уже подтвердили отсутствие микротранзакций, что сегодня остается редкостью среди крупных ролевых игр.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 3 сентября. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.