Продолжение The Blood of Dawnwalker уже в разработке – у создателей амбициозные планы на будущее серии

Студия Rebel Wolves приступила к разработке продолжения ролевой игры The Blood of Dawnwalker. Главный герой будет жить веками, а игрокам обещают показать множество эпох и культур.

Новый проект от бывших создателей The Witcher 3 демонстрирует отличные результаты, поэтому авторы решили не медлить и уже приступили к разработке следующей части серии, на которую у них большие планы, сообщает 24 Канал.

Невиданные масштабы франшизы

Ролевая игра вышла 3 сентября 2026 года и за первые три дня разошлась тиражом более 1 миллиона копий. Помимо финансового успеха, проект получил высокие оценки от критиков и игроков.

На волне успеха студия уже открыла вакансию ведущего сценариста, который возглавит команду по созданию новой главы фэнтезийной истории, сообщает gamesradar+.

Разработчики запланировали целую серию игр под названием The Dawnwalker Saga, которая охватит несколько веков, различные культуры и континенты. Главным героем всех частей останется вампир Коэн из Ласли.

Трейлер будущей саги: смотрите видео

Поскольку вампиры стареют чрезвычайно медленно, он проживет через различные исторические эпохи – от XIV века и времен эпидемии чумы вплоть до современности.

Главной особенностью будущей серии станет возможность переносить сохранения между играми. Все решения, принятые игроками в первой части, будут напрямую влиять на события в последующих выпусках.

Если у вас есть последний файл сохранения, ваши решения перейдут вместе с вами в следующие части,

– заверил генеральный директор и руководитель разработки Конрад Томашкевич в комментарии Eurogamer.

При этом создатели обещают делать каждую игру самостоятельной историей без незавершенных сюжетных линий или путешествий во времени.

В целом Rebel Wolves ориентируются на глубокую личную историю одного персонажа и сравнивают свой подход с романом "Интервью с вампиром", где читатели наблюдают за жизнью одного персонажа на протяжении эпох.

А пока игроки уже находят в игре подсказки относительно будущего сеттинга и сквозного конфликта серии, поэтому впереди геймеров ждет масштабная и продолжительная франшиза.