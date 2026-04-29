Меняйте компьютер: The Blood of Dawnwalker получила системные требования, которые вас разорят

Студия Rebel Wolves наконец объявила дату релиза своей амбициозной фэнтезийной RPG The Blood of Dawnwalker и обнародовала системные требования для компьютеров. Опубликованные цифры вызвали оживленные дискуссии среди игроков, ведь для максимального качества изображения понадобится оборудование, стоимость которого впечатляет.

Будет дорого: какие требования у The Blood of Dawnwalker?

Ожидаемая многими игра The Blood of Dawnwalker от бывших разработчиков "Ведьмака" выйдет 3 сентября 2026 года на персональных компьютерах, PlayStation 5 и Xbox Series S и X. Вместе с анонсом даты выхода авторы раскрыли технические детали, которые указывают на чрезвычайно высокую планку качества графики, что требует соответствующих мощностей, пишет 24 канал.

Больше всего обсуждений вызвал пункт об игре в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду на настройках "Ультра". Для достижения таких показателей игрокам понадобится видеокарта GeForce RTX 5090 – самое мощное решение на современном рынке, пишет Wccftech.

Ситуация со стоимостью необходимого оборудования выглядит довольно сложной. На момент запуска в январе 2026 года рекомендованная цена RTX 5090 составляла 1 999 долларов, однако из-за рыночных условий и дефицита ее стоимость существенно возросла. Сейчас найти такую карту дешевле чем за 2 500 долларов почти невозможно, а на некоторых площадках цена достигает даже 3 699 долларов за единицу.

В общем, для создания системы, способной полноценно раскрыть потенциал игры в 2160p (4K), придется потратить около 3 000 долларов, подсчитали журналисты Dexerto (но в эту сумму, судя по всему, включен также и монитор для 4K). Помимо топовой видеокарты, понадобится процессор уровня Intel Core i5-13600k или AMD Ryzen 9 7950X, а также 16 гигабайт оперативной памяти.



Требования The Blood of Dawnwalker

Почему такие высокие требования?

Высокие требования частично объясняются использованием современного движка Unreal Engine 5 от компании Epic, на котором также разрабатывается следующая часть серии "Ведьмак". Разработчики из Rebel Wolves отметили, что опубликованные цифры касаются "чистой" производительности без учета технологий масштабирования изображения.

Впрочем, игра будет поддерживать инструменты NVIDIA DLSS и AMD FSR. Представители студии объяснили, что использование этих технологий поможет значительно снизить нагрузку на графический процессор и позволит получить высокое качество изображения на менее дорогом железе, сообщает IGN.



Графика в игре

Можно ли играть на более слабых компьютерах

Для тех, кто не готов тратить тысячи долларов на обновление системы, существуют и более приемлемые варианты. Минимальные требования позволяют запустить игру на видеокартах уровня NVIDIA RTX 3050 или даже старой GTX 1070 (сочувствуем вашим глазам и самой видеокарте). Однако в таком случае придется довольствоваться разрешением 1080p, частотой 30 кадров в секунду и минимальными настройками графики.

Эксперты отмечают, что подобная требовательность характерна для крупных проектов от опытных команд, и напоминают, что в свое время "Ведьмак 3" также заставлял игроков массово обновлять свои компьютеры.

Однако ситуацию сегодня осложняет общий дефицит компонентов, в частности оперативной памяти, что держит цены на высоком уровне. Пока остается открытым вопрос, связаны ли такие аппетиты игры с реальным графическим прорывом, или это следствие особенностей оптимизации Unreal Engine 5.

Самый новый трейлер The Blood of Dawnwalker: смотрите видео

Последние новости о The Blood of Dawnwalker

Поскольку компания выдала порцию новой информации, в сети начали лавиной появляться новые детали. Разбираем главные из них.

В игре можно будет завести роман

Создатели The Blood of Dawnwalker подтвердили, что в игре будут романтические отношения для протагониста Коэна. Об этом рассказал творческий директор проекта Матеуш Томашкевич во время посещения штаб-квартиры студии в Польше, пишет IGN.

По его словам, игрок сам решает, хочет ли он вообще развивать эти сюжетные линии. Конкретные персонажи, с которыми можно будет выстроить отношения, пока не раскрываются, однако разработчик уверяет, что каждая такая линия является уникальной и написанной с особым вниманием – игроки могут рассчитывать на качественный нарратив и глубокое раскрытие персонажей.

Однако есть существенное отличие от классических RPG вроде The Witcher 3, где Геральт мог без последствий ухаживать то за Йеннефер, то за Трисс. В The Blood of Dawnwalker действует система календаря: каждая выполненная миссия или задание продвигает время вперед. В распоряжении Коэна всего 30 дней и 30 ночей, чтобы спасти свою семью от вампиров. Это означает, что любое время, потраченное на романтику, – это время, отобранное у спасения родных.

Матеуш Томашкевич – генеральный директор, сооснователь и геймдиректор студии Rebel Wolves – прямо отмечает, что если игрок стремится максимально эффективно использовать каждую минуту, то романтические квесты – не самый рациональный выбор для Коэна. Разработчик даже усмехнулся, говоря это, намекая на настоящую моральную дилемму, которую получит игрок.

Романтика, по словам творческого директора, не является центральной темой игры – прежде всего потому, что Коэн переживает сразу два кризиса: его семья в плену у злых вампиров, а сам он превращен в получеловека-полувампира. Впрочем, команда сознательно решила включить этот элемент в игру, поскольку считает его важной составляющей для многих игроков. Кроме того, романтические линии помогают глубже раскрыть личность главного героя и добавляют еще одно эмоциональное измерение к его образу.



Главный герой The Blood of Dawnwalker

Студия использует искусственный интеллект

Конрад Томашкевич также рассказал о роли генеративного искусственного интеллекта в процессе разработки игры. По его словам, ИИ применяется не для создания финального контента, а как инструмент для уменьшения нагрузки на команду и предотвращения овертайма, отмечает IGN.

В частности, на ранних этапах разработки студия использовала сгенерированные ИИ голоса для тестирования сценария. Томашкевич объяснил, что в RPG-жанре запись озвучки – чрезвычайно сложный и дорогостоящий процесс, особенно когда игра выходит сразу на шести языках. Если после полноценной записи с актерами выясняется, что какая-то часть сюжета не работает, перезапись обходится очень дорого и создает серьезное давление на всю команду.

Именно поэтому Rebel Wolves сначала "озвучивает" игру с помощью ИИ, чтобы отшлифовать сценарий и убедиться, что все устраивает, – и только тогда приглашает живых актеров. После финальной записи все ИИ-голоса полностью убираются.

Томашкевич также очертил более широкое видение того, как ИИ мог бы помогать разработчикам. Он привел пример с отделом контроля качества: сейчас тестировщики вынуждены тратить время на рутинную проверку "дыр" в геометрии уровней, тогда как могли бы заниматься более творческой и значимой работой – оценивать квесты, игровой процесс, ощущения от боевой системы. По мнению геймдиректора, именно на такие однообразные задачи и следует направлять возможности ИИ, освобождая людей для того, что действительно требует живого внимания и опыта.

Геймдиректор четко дал понять свою позицию: компании должны использовать ИИ как инструмент, помогающий людям работать, а не заменяющий их.

В конце представитель Rebel Wolves сделал отдельное заявление о финальном продукте. По его словам, ни один элемент The Blood of Dawnwalker не был создан с помощью генеративного ИИ – абсолютно ничего. Всю игру от начала до конца сделали живые люди.



The Blood of Dawnwalker

Создатели The Blood of Dawnwalker уже планируют совсем новую игру

Конрад Томашкевич не скрывает своих амбиций. В интервью, которое состоялось в штаб-квартире компании в Варшаве, он рассказал, что видит будущее студии не только сквозь призму вселенной Dawnwalker, но и в разработке совершенно новой игровой франшизы. Об этом пишет IGN.

По его словам, ориентиром для него служит подход Blizzard, которая в свое время не остановилась на Warcraft и создала StarCraft. Томашкевич считает такую стратегию разумной: игроки нуждаются в чем-то новом, а не бесконечных вариаций на одну тему. Он очертил желаемую схему работы: сначала одна игра во вселенной Dawnwalker, затем – проект в совершенно другом сеттинге, а после него – возвращение к оригинальной франшизе.

Отдельно Томашкевич затронул тему творческого выгорания. Он признал, что его раздражает работа над проектами, которые являются "тем же, но другим". Именно поэтому в Rebel Wolves делают ставку не только на качество продукта, но и на атмосферу внутри команды. Руководитель студии отмечает: люди в команде – на первом месте, и важно, чтобы они чувствовали себя хорошо как в компании в целом, так и в работе над конкретной игрой.

Стоит заметить, что Томашкевич знает, о чем говорит, когда речь идет о смене проектов. Он провел 17 лет в CD Projekt Red, где участвовал в разработке всей трилогии "Ведьмак" – от 2004 до 2018 года. После этого он стал директором по дизайну Cyberpunk 2077 и проработал над этой игрой три с половиной года, прежде чем покинуть студию и основать Rebel Wolves.

Что же до ближайших планов – Rebel Wolves с самого начала позиционирует The Blood of Dawnwalker как первую часть саги. Творческий директор Матеуш Томашкевич еще на Gamescom в прошлом году отмечал, что в мире игры намеренно оставлено много нераскрытого, а намеки на будущее разбросаны в виде мелких подсказок. Команда уже имеет общее представление о том, куда будет вести история главного героя по имени Коэн.

Первый трейлер The Blood of Dawnwalker: смотрите видео