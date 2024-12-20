5 самых популярных турниров по Dota 2 в 2024 году

На протяжении всего года киберспортивные команды соревновались на многочисленных турнирах: The International, ESL One Bangkok, MESA Invitational, DreamLeague и многих других. Некоторые из них совсем маленькие, тогда как другие интересуют все мировое сообщество. В этом материале рассматриваем статистику, чтобы определить самый популярный турнир 2024 года.

Кто первый

Согласно статистике просмотров, самым популярным турниром по Dota 2 в 2024 году стал The International, который собрал более 55 миллионов часов просмотра. Это и логично, поскольку он является буквально главным соревнованием в мире Dota, которое организует сама компания Valve. The International занял первое место как по общему количеству часов просмотра, так и по пиковому количеству зрителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Esports Charts.

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Riyadh Masters 2024 занял второе место с 26,32 миллиона часов просмотра.

На третьем месте – DreamLeague Season 22, который собрал 25,71 миллиона часов.

BetBoom Dacha Dubai 2024 – 17.52 миллиона.

Elite League 2024 – 17.43 миллиона.

По количеству пиковых зрителей The International 2024 также сохранил лидерство, достигнув пика в 1 523 957 зрителей – втрое больше, чем у ближайшего конкурента PGL Wallachia.

Самые рейтинговые турниры по количеству зрителей:

The International 2024 – 1 523 957 зрителей.

PGL Wallachia Season 1 – 486 560 человек.

Riyadh Masters 2024 – 419 244 человека.

BetBoom Dacha Dubai 2024 – 360 894 человека.

BetBoom Dacha Belgrade 2024 – 350 086 зрителей.

The International 2024 проходил с 4 по 15 сентября. Двенадцать команд соревновались за призовой фонд в размере более 2 500 000 миллиона долларов, а чемпионом стала команда Team Liquid.