Финал The Last of Us 2 мог быть несколько другим – актер Трой Бейкер раскрыл секрет культовой сцены

Актер Трой Бейкер, сыгравший Джоэла в серии видеоигр The Last of Us, рассказал о ключевом изменении, которое разработчики внесли, чтобы придать драматизма известной сцене из второй части.

Финальный разговор между Джоэлом и Элли в игре The Last of Us Part 2 стал одним из самых трогательных моментов в истории видеоигр. Однако изначально сценаристы планировали показать его в самом начале сюжета, рассказал Бейкер в интервью PARTYCHAT.

Тайна тяжелого разговора

Во время съемок печально известного диалога на веранде актеры Трой Бейкер и Эшли Джонсон (сыгравшая Элли) провели на площадке целый день.

Разработчики стремились показать сложные попытки отца и приемной дочери восстановить отношения после событий первой части игры. Интересно, что в первоначальном варианте сценария этот разговор разворачивался в самом начале сюжета – непосредственно перед роковым нападением Эбби.

Внимание, далее следуют серьезные спойлеры!

Трейлер игры: смотрите видео

Серьезные изменения в сцене произошли благодаря вниманию актеров к своим персонажам. Исполнительница роли Элли почувствовала, что ее героиня еще не способна полностью отпустить прошлые обиды из-за поступка Джоэла в больнице Светлячков.

Изначально Нил Дракманн прописал в сценарии, что Элли обнимает Джоэла, но Эшли сказала, что ее героиня еще не готова к этому,

– прокомментировал Трой Бейкер.

В итоге команда решила оставить между героями эмоциональное напряжение и неопределенность. Элли признается, что вряд ли сможет простить Джоэла за то, что он спас ее жизнь ценой лекарства для всего человечества, но выражает готовность попробовать, а Джоэл со слезами на глазах отвечает, что был бы рад этому.

В итоге в финальной игре все стало еще трагичнее, ведь разработчики оставили эту сцену фактически на самый конец.

Трой Бейкер об этом даже не догадывался, но называет решение Naughty Dog "просто невероятным", в отличие от своей роли в Mass Effect, за которую актеру до сих пор стыдно.

Несмотря на то, что первоначальный замысел тоже отличался значительным драматизмом, перенос сцены в финал полностью изменил восприятие всей игры. Если бы игроки увидели этот разговор в начале, мотивы Элли воспринимались бы совсем иначе.

Выпуск подкаста с актером: смотрите видео

Жестокая месть девушки выглядела бы лишь ответом на убийство близкого человека. Размещение сцены в конце игры придало истории глубокий трагизм.

Игроки осознают, что Эбби не просто лишила Джоэла жизни, но и отняла у Элли единственный шанс примириться с ним и рассказать о своих чувствах.

Именно эта скрытая боль двигала девушкой на протяжении всего ее кровавого пути, превращая историю в настоящую человеческую трагедию.