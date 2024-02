Нил Дракман рассказал, что Naughty Dog еще раньше написала короткую историю о событиях после второй части с Томми в главной роли. Однако тогда у студии были более важные задачи, поэтому проект отложили. Кроме того, это не было полноценным материалом для создания продукта.

Продолжение The Last of Us

Даже сейчас президент студии не знает, будет ли это третья часть игры, или сериал. Но известно точно, что новый продукт объединит все в одну историю.

У меня нет сюжета, но я имею концепцию, которая, на мой взгляд, такая же замечательная, как первая и вторая части. Она сама по себе, но связывает все три части. Поэтому, я думаю, в этой истории может быть еще одна глава,

– заявил Нил Дракман.

Он объяснил, что при создании предыдущих двух игр все также начиналось с концепций. Так, первая часть базировалась на безусловной любви отца к дочери, а вторая – на справедливости любой ценой для любимого человека.

Документальный фильм о The Last of Us: смотрите видео

Из документалки стало известно, что студия во время работы над The Last of Us Part II планировала переделать почти всю игру и даже сделать ее чем-то похожей на Bloodborne. The Last of Us Part II разрабатывали максимально непохожей на первую часть, однако позже все это откатили. Оказалось, что открытый мир не сработал для истории, которую студия хотела рассказать.