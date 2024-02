Ніл Дракман розповів, що Naughty Dog ще раніше написала коротку історію про події після другої частини з Томмі в головній ролі. Однак тоді в студії були важливіші завдання, тож проєкт відклали. Крім того, це не було повноцінним матеріалом для створення продукту.

Продовження The Last of Us

Навіть зараз президент студії не знає, чи буде це третя частина гри, чи серіал. Та відомо точно, що новий продукт об'єднає все в одну історію.

У мене немає сюжету, але я маю концепцію, яка, на мій погляд, така ж чудова, як перша й друга частини. Вона сама по собі, але пов'язує всі три частини. Тому, я гадаю, у цій історії може бути ще один розділ,

– заявив Ніл Дракман.

Він пояснив, що при створенні попередніх двох ігор все також починалось з концепцій. Так, перша частина базувалась на безумовній любові батька до дочки, а друга – на справедливості за будь-яку ціну для коханої людини.

Документальний фільм про The Last of Us:

З документалки стало відомо, що студія під час роботи над The Last of Us Part II планувала переробити майже всю гру й навіть зробити її чимось схожим на Bloodborne. The Last of Us Part II розробляли максимально несхожою на першу частину, однак пізніше все це відкотили. Виявилось, що відкритий світ не спрацював для історії, яку студія хотіла розповісти.