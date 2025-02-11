Стало известно, почему культовый эксклюзив PLayStation 4 не получил продолжения

Сооснователь студии Ready at Dawn Андреа Пессино рассказал в интервью MinnMax, почему команда так и не смогла создать продолжение кинематографического экшена The Order: 1886. Игра вышла в феврале 2015 года на PS4 и получила смешанные отзывы критиков, что, по словам Пессино, стало главной причиной отказа от сиквела.

Несмотря на то, что Sony не раскрывала официальных данных о продажах The Order: 1886, Пессино уверяет, что они были "приличными", сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью MinnMax.

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По его словам, внутреннее тестирование (mock reviews) оценивало игру примерно в 75 баллов, что устраивало Sony. Однако компания настояла на неизменной дате релиза, хотя студии требовался еще год для реализации всех задумок. Из-за спешки разработчикам пришлось вырезать много сюжетных и интерактивных элементов, что сказалось на общем впечатлении от игры.

Пессино также подтвердил информацию инсайдера shinobi602 – Ready at Dawn действительно планировала продолжение The Order: 1886 и даже предложила его Sony, но получила отказ. Он считает, что причина не в продажах, а в средних оценках критиков:

Sony – очень гордая компания, и если игра получила бы хоть немного больше, чем 70%, я уверен, что продолжение увидело бы свет. Еще несколько баллов – и все могло бы сложиться иначе,

– отметил Пессино.

По его словам, сиквел мог бы выйти в 2018 году, ведь у студии уже были готовы технологическая база и сюжет. Соучредитель Ready at Dawn Ру Вирасурия даже подготовил сценарий, но проект так и не получил шанс на реализацию.