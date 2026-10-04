Птица с трех полигонов больше не будет терпеть насмешки – мем из The Witcher 3 превратили в врага

Культовый низкополигональный голубь из игры The Witcher 3 получил шанс отомстить. Модификация превращает его в настоящий кошмар для Геральта из Ривии.

Культовый забавный голубь из The Witcher 3 решил отомстить и превратился в смертоносного монстра, конечно же, не без помощи неравнодушных моддеров, сообщает 24 Канал.

От забавного мема до смертоносного чудовища

Энтузиаст под ником grapedia выпустил новую модификацию под названием "Low-Poly Pigeon – The Revenge" для обновленной версии известной RPG The Witcher 3: Remastered.

Этот проект заменяет каждого грифона в игре на знаменитую низкополигональную модель голубя с крыш Новиграда. Птице оставили ее оригинальный забавный облик, но дали смертоносные когти и несколько тысяч очков здоровья.

Помимо визуальной части, автор изменил и звуковое сопровождение: вместо пугающего рева грифонов игрок слышит спокойное воркование голубя непосредственно перед атакой.

Каждая встреча с грифоном, каждая охота и каждая пугающая воздушная атака теперь осуществляются той самой птицей, над которой вы когда-то смеялись,

– прокомментировал свое творение моддер.

Демонстрация модификации: смотрите видео

Chciałem z tego miejsca przeprosić całe @CDPROJEKTRED za to co właśnie opublikowałem.



Low Poly Pigeon Revenge już na Nexusie. pic.twitter.com/wz0q8vofRk — GRApedia (@grapediaeu) September 29, 2026

Пернатый появился в игре при релизе в 2015 году и сразу привлек внимание сообщества своим забавным видом. Пока разработчики из студии CD Projekt Red детально прорабатывали каждый элемент фэнтезийного мира, эта птица выглядела так, будто прилетела из эпохи первых 3D-игр для PS2.

Грациозный силуэт с острыми углами и минимальное количество полигонов превратили птицу в популярный интернет-мем. Выход ремастера напугал фанатов игры вероятностью того, что CDPR "исправили" голубя. Однако впоследствии выяснилось, что разработчики специально оставили эту забавную модель в игре, чтобы порадовать фанатов.

Модификация доступна для бесплатной загрузки на сайте Nexus Mods.