The Witcher 4 сохранит самую ценную особенность, за которую мы все так любим третью часть

В CD Projekt Red подтвердили, что команда разработчиков собирается сохранить главную инновацию, которую принесла нам игра The Witcher 3. В четвертой части нам обещают, что все будет точно не хуже.

Уникальный подход к квестам

The Witcher 3 отличился не только открытым миром и персонажами, но и тем, как были построены квесты. CD Projekt Red сознательно отказалась от типичных заданий, в которых игрока заставляют собирать условные пять грибов или десять свитков для какого-то персонажа. Зато в игре действовал принцип "никаких квестов на принеси-отнеси". Каждое задание имело свою драму, сюжетный поворот или моральную дилемму. Это сделало игру примером качественного нарратива в RPG, сообщает 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

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Этот подход не только понравился игрокам, но и стал основой дизайнерской философии студии. Другие разработчики быстро приняли это за отраслевой стандарт и начали применять аналогичную стратегию в своих проектах. Поэтому можно сказать, что третий "Ведьмак" изменил всю игровую индустрию, первым применив эту идею. Именно поэтому The Witcher 4 сохранит ее. Об этом рассказал нарративный директор проекта Филипп Вебер.

Вебер отметил, что студия учла как ошибки, так и сильные стороны третьей части, и четко понимает, чего ждет аудитория. По его словам, многие правила создания квестов из The Witcher 3 теперь записаны как инструкции для новых членов команды, которые работают над четвертой частью.

"Мы не можем это сломать", – подчеркнул Вебер. Он отметил, что нам следует ожидать и много новых возможностей, но основа останется неизменной.

Точная дата релиза The Witcher 4 пока что не объявлена. CD Projekt Red уже представила техническую демоверсию на базе Unreal Engine 5. Ожидать игру раньше 2027 года вряд ли стоит, однако официального подтверждения этих сроков нет.

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