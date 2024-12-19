Урок Cyberpunk 2077 усвоен: CDPR рассказала о подходе к разработке The Witcher 4

Студия CD Projekt Red раскрыла новые детали относительно разработки игры The Witcher 4. В интервью Bloomberg глава разработки Себастьян Калемба и исполнительный продюсер Малгожата Митрега поделились опытом, полученным во время создания Cyberpunk 2077, и тем, как он повлиял на подход к новому проекту.

Себастьян Калемба отметил, что студия ценит этот опыт, ведь он сделал их сильнее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как команда подошла к разработке The Witcher 4

Напомним, что Cyberpunk 2077 подвергся критике из-за технических проблем во время запуска в декабре 2020 года. CD Projekt Red потратила три года на восстановление репутации игры и возвращение доверия геймеров.

Существенные изменения в подходе к разработке связаны с переходом на движок Unreal Engine 5. Благодаря этому стало легче тестировать игру на ранних этапах, включая версии для консолей. Также было улучшено внутреннюю коммуникацию между подразделениями студии, чтобы каждый работник был в курсе текущих задач и изменений.

На данный момент неизвестно, когда именно состоится релиз The Witcher 4. Однако, по словам Малгожаты Митреги, работа идет активными темпами. В настоящее время над игрой работают 400 из 650 сотрудников CD Projekt Red, и к 2025 году к команде присоединятся еще больше специалистов.

Показанный на The Game Awards 2024 трейлер The Witcher 4 стал важным моментом не только для фанатов, но и для сотрудников CD Projekt Red. По словам Митреги, трейлер стал своеобразным свидетельством того, что студия восстановила доверие геймеров после проблем с Cyberpunk 2077.

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Трейлер The Witcher 4 – смотрите видео: