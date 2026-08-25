The Witcher 4 получил ориентировочные сроки выхода

Польская студия CD Projekt RED официально раскрыла долгожданные планы относительно будущего своей главной франшизы. Поклонникам придется набраться терпения, ведь разработчики запланировали выпуск четвертой части культовой серии только через несколько лет.

Когда (вероятно) выйдет The Witcher 4

Накануне выставки Gamescom генеральный директор компании Михал Новаковский опубликовал специальное видеообращение. Он подтвердил, что разработчики в настоящее время активно работают над совершенно новой сагой, где главной героиней станет Цири, пишет IGN. На данный момент окно релиза установлено на 2028 год. Точный месяц не раскрыли.

Наша команда в головном офисе упорно работает над совершенно новой сагой во главе с Цири. Проще говоря, это наша самая большая, самая смелая и самая амбициозная игра на сегодняшний день,

– прокомментировал совместный генеральный директор CD Projekt RED Михал Новаковский.

Нашим любимым фанатам, игрокам и сообществу:



Поскольку до #gamescom осталось всего несколько дней, совместный генеральный директор CD PROJEKT RED Михал Новаковский хотел бы лично пригласить ВАС присоединиться к нам там и узнать о будущем франшизы "Ведьмак"! pic.twitter.com/Jyam30SrQH – The Witcher (@thewitcher) 24 августа 2026

Как известно, перед выходом следующей игры пользователи получат большой пакет дополнений к третьей части под названием "Песни прошлого" (Songs of the Past). Это дополнение создается совместно со специалистами из Fool's Theory и выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S, а также на персональных компьютерах.

Сюжет расскажет об отдельном приключении Геральта из Ривии, которое станет своеобразным вступлением к будущей большой игре. Организаторы обещают, что по масштабу новинка будет схожа на известное дополнение "Кровь и вино", а главный герой получит загадочный третий меч.

Амбициозные планы и цифровое будущее

Авторы создают новую игру под кодовым названием Polaris с нуля на базе Unreal Engine 5. Над масштабным проектом работают более 500 специалистов. Если разработчики будут придерживаться обещанного темпа выпуска каждые три года, то пятую часть можно ожидать в 2031 году, а шестую – в 2034 году.

Я знаю, что это долгое ожидание и вы хотели бы сыграть раньше, но позвольте команде подготовить все как следует,

– добавил Михал Новаковский.

Несмотря на длительное ожидание, поклонникам придется привыкать к новым реалиям рынка. Поскольку компания Sony планирует прекратить выпуск дисков для консолей после января 2028 года, следующая часть популярной ролевой игры с большой вероятностью станет полностью цифровым релизом. В то же время третья часть франшизы недавно преодолела невероятную отметку в 65 миллионов проданных копий.