Тихий воин: энтузиаст прошел Dark Souls 2 полностью избежав диалогов

Игрок Dark Souls 2 рассказал, как ему удалось пройти игру, не разговаривая ни с одним персонажем, включая тех, кого, кажется, просто невозможно проигнорировать. Подробнее в материале.

Преданный поклонник серии Dark Souls и ютубер сумел пройти игру, не разговаривая ни с одним персонажем. Настоящие геймеры понимают, насколько сложным является эта задача, поскольку она означает отказ от многих, казалось бы, жизненно необходимых для персонажа возможностей: от приобретения предметов до "прокачки" навыков.

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Проекты от разработчиков FromSoftware – одни из самых известных тайтлов в мире видеоигр именно благодаря сверхсложным вызовам, которые содержит каждая из игр. Независимо от того, играете ли вы в Dark Souls или Bloodborne, вам придется использовать все свои умения и силы, чтобы добиться успеха в проектах, которые часто признают одними из самых сложных игр последних лет.

Однако некоторым поклонникам жанра сложности все еще мало, поэтому они в течение многих лет придумывают собственные уникальные задачи, вроде той, которую перед собой поставил игрок, победивший босса с завязанными глазами с помощью пианино.

Блогер и геймер ymfah поделился видео, где подробно показал и объяснил, как ему удалось пройти Dark Souls 2, не общаясь вообще ни с кем из NPC. Для этого игроку пришлось использовать несколько "глитчей" и "багов", однако это не отменяет уникальности достижения. Фанаты игры по достоинству оценили старания геймера и видео всего за несколько дней достигло почти 1 млн просмотров и получило более 72 тысяч лайков.

Подробное видео об уникальном достижении ymfah



Позже, уже на портале Reddit энтузиаст ответил на некоторые вопросы о своем прохождении, рассказав, что большую часть, казалось бы, обязательных диалогов в игре можно пропустить. В частности, на вопрос о пропуске диалога с Алдией, пользователь отметил, что его игнорирование все равно предоставляет игроку доступ к Святыне Зимы.

Это уже не первый раз, когда ymfah радует пользователей сети странными и сложными челленджами в видеоиграх. Например, ранее он прошел TES V: Skyrim не используя клавиши для движения.

Поиск новых и инновационных способов насладиться играми от FromSoftware позволяет игрокам не заскучать в ожидании следующей игры студии – таинственной Elden Ring.