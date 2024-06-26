Поклонники мобильных видеоигр получили ироничный кликер Тиса от украинского разработчика Владислава Брюховецкого, информирует Games 24.

Интересно Во что поиграть на macOS – 5 лучших игр для владельцев ПК от Apple

Виртуальная Тиса не менее опасна

Фактически Тиса является кликером в котором игровой процесс заключается в том, чтобы своевременными и ритмичными "тапами" по экрану смартфона довести "пловца" до другого берега реки, преодолев сильное течение.

Пришло время проверить, что же такого в этой реке, что она манит так много людей, – говорится в описании игрушки.

Игроков также ждет глобальный рейтинг тех кому удалось "пройти" игру наибольшее количество раз и уникальные достижения, приправленные юмором.

Страница игры в магазине / Скриншот из App Store

К примеру, за первый проигрыш игрок получит ачивку "Перший млинець нанівець".

Реакция ГПСУ

На популярность игры уже успела отреагировать Государственная пограничная служба Украины.

В своем официальном телеграм-канале, ведомство поспешило напомнить геймерам, что играть в игры – это хорошо, а вот переплывать Тису в реальности – категорически не желательно.