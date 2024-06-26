Шанувальники мобільних відеоігор отримали іронічний клікер Тиса від українського розробника Владислава Брюховецького, інформує Games 24.

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Віртуальна Тиса не менш небезпечна

Фактично Тиса є клікером у якому ігровий процес полягає у тому аби вчасними та ритмічними "тапами" по екрану смартфона довести "плавця" до іншого берега річки, здолавши сильну течію.

Настав час перевірити, що ж такого у цій річці, що вона манить так багато людей, – йдеться в описі забавки.

Гравців також чекає глобальний рейтинг тих кому вдалося "пройти" гру найбільшу кількість разів та унікальні досягнення, приправлені гумором.

Сторінка гри у магазині / Скриншот з App Store

До прикладу, за перший програш гравець отримає ачівку "Перший млинець нанівець".

Реакція ДПСУ

На популярність гри вже встигла відреагувати Державна прикордонна служба України.

У своєму офіційному телеграм-каналі, відомство поспішило нагадати геймерам, що бавитися в ігри – це добре, а от перепливати Тису в реальності – категорично не бажано.