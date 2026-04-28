Бывшая работница Bethesda раскрыла, от какого разработчика "фанатеет" Тодд Говард

3D-художница, успевшая поработать в нескольких известных студиях, рассказала о своем времени в Bethesda и раскрыла фанатом какого известного разработчика является легендарный Тодд Говард.

Вас не должно удивлять, что у ваших кумиров есть свои кумиры. По крайней мере, Тодд Говард, похоже, является большим поклонником создателя серии The Last of Us, информирует подкаст Kiwi Talkz.

Тодд Говард фанат Нила Драккмана?

На интервью к журналисту Рису Райли пришла Гизер Серлан – художница по текстурам, которая несколько лет работала в Naughty Dog.

Там разработчица успела поработать над франшизами Uncharted и The Last of Us прежде чем присоединилась к команде, которая трудилась над космической RPG Starfield в Bethesda.

Среди прочего, во время подкаста Гизер вспомнила, как в первую неделю работы ее и старших коллег позвал на ланч сам Тодд Говард. Основной темой разговора тогда стало прежнее место работы Серлан, вспоминает она.

Тодд действительно задавал мне много вопросов о том, как это – работать с Нилом. У меня сложилось впечатление, что он или обожает Нила, или хочет понять его процесс,

– говорит разработчик.

Гизер говорит, что в общем чувствовалось так, будто она разговаривает с "фанатом" Нила Драккмана, а не с легендой индустрии, что "застало ее врасплох". В то же время она предполагает, что Тодд мог выпрашивать информацию, чтобы лучше понять конкурента.

Оно и не удивительно, ведь глава Naughty Dog также заслужил себе статус легенды индустрии., а его проекты являются одними из лучших видеоигр в истории.

Над чем сейчас работает Нил Драккман?

Сейчас известно, что студия Naughty Dog работает над двумя играми сразу:

космической Intergalactic: The Heretic Prophet;

секретным не анонсированным проектом.

При этом Драккман является креативным директором первого проекта и продюсером другого.

Поклонники разработчика предполагают, что "секретной" игрой может оказаться что-то связанное с вселенной The Last of Us, особенно после недавних намеков о бурном будущем серии.