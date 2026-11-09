Секрет успеха – бывший коллега рассказал о главном таланте Тодда Говарда в разработке игр

Ветеран Bethesda и главный разработчик Skyrim Брюс Несмит высоко оценил работу руководителя студии Тодда Говарда. Бывший коллега раскрыл, в чем заключается главный талант легенды игропрома.

Имя Тодда Говарда известно едва ли не каждому поклоннику видеоигр, однако его подход к созданию виртуальных миров долгое время оставался тайной. Недавно бывший ведущий геймдизайнер Skyrim раскрыл главную разработчическую "суперсилу" главы Bethesda, сообщает PC Gamer.

Взгляд глазами обычного игрока

Разработчики часто погружаются в сложные механики и создают концепции с позиции так называемой "башни из слоновой кости".

Брюс Несмит, долгое время работавший в Bethesda, поделился подробностями о сотрудничестве с руководителем студии в ходе обширного интервью для The Examined Game. По его словам, Говард обладает редким умением смотреть на игру глазами рядового пользователя и вовремя упрощать слишком сложные элементы.

Я, безусловно, думаю об играх глубже, чем обычный игрок. А он способен посмотреть сквозь это и сказать: "О да, они ищут здесь немного радости. Не мешайте им своей математикой и сложными решениями",

– заявил Несмит.

В ходе повседневной работы с кодом специалисты легко чрезмерно усложняют игровые системы. В такие моменты руководитель проекта выступает необходимым противовесом, который отсекает лишнее ради комфорта аудитории.

Полное интервью: смотрите видео

Несмотря на успех этой философии в прошлом, чрезмерное упрощение может иметь и обратную сторону.

Например, в Starfield, которая также столкнулась с техническими проблемами на PS5, базовые элементы ролевой системы оказались настолько простыми, что игра утратила часть той динамики и глубины, за которые фанаты полюбили предыдущие проекты студии.

Поэтому, как и во всем, здесь следует искать золотую середину.