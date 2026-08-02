В ходе масштабного пресс-тура в поддержку фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" актер раскрыл неожиданную деталь о своих геймерских предпочтениях, которые оказались далеки от супергеройской тематики Marvel, говорится в подкасте Джоша Горовица на YouTube.

Неожиданный выбор любимой игры

В свежем интервью Happy Sad Confused Голанд откровенно ответил на серию блиц-вопросов от ведущего.

Когда речь зашла о лучшей видеоигре всех времен, Том без колебаний выбрал проект студии Naughty Dog – The Last of Us Part 2.

Это признание выглядит интересно, ведь несмотря на участие в фильмах о Человеке-пауке и главную роль в экранизации игровой франшизы Uncharted, сердце актера принадлежит именно мрачной истории Элли и Эбби

The Last of Us, вторая часть. Она невероятна,

– добавил актер.

Полный выпуск подкаста: смотрите видео

Интересно, что, несмотря на любовь к игре, актер сознательно избегает просмотра одноименного сериала от HBO.

Он объяснил это тем, что игровой опыт был настолько глубоким и совершенным, что он просто не хочет его ничем дополнять или изменять.

Хотя Холанд и признается, что играет не слишком часто, именно этот проект он считает эталонным.

Кроме того, Том с юмором вспомнил о своих неудачах в Fortnite, где ему не удалось сделать ни одного результативного выстрела из-за недостатка навыков быстрого строительства.

Ранее Голанд также признался, что игры студии Insomniac Games о Человеке-пауке помогли ему и съемочной команде при постановке экшн-сцен в новом фильме.