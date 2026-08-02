Під час масштабного престуру на підтримку стрічки "Людина Павук: Абсолютно новий день" актор розкрив несподівану деталь про власні геймерські вподобання, які виявилися далекими від супергеройської тематики Marvel, йдеться в подкасті Джоша Горовіца на YouTube.

Неочікуваний вибір улюбленої гри

У свіжому інтерв'ю Happy Sad Confused Голанд відверто відповів на серію бліц-питань від ведучого.

Коли мова зайшла про найкращу відеогру всіх часів, Том без вагань обрав проєкт студії Naughty Dog – The Last of Us Part 2.

Це зізнання виглядає цікавим, адже попри участь у фільмах про Людину-павука та головну роль в екранізації ігрової франшизи Uncharted, серце актора належить саме похмурій історії Еллі та Еббі

The Last of Us, друга частина. Вона неймовірна,

– додав актор.

Повний випуск подкасту: дивіться відео

Цікаво, що попри любов до гри, актор свідомо уникає перегляду однойменного серіалу від HBO.

Він пояснив це тим, що ігровий досвід був настільки глибоким та досконалим, що він просто не хоче його нічим доповнювати або змінювати.

Хоча Голанд і зізнається, що грає не надто часто, саме цей проєкт він вважає еталонним.

Крім того, Том з гумором згадав про свої невдачі у Fortnite, де він не спромігся зробити жодного результативного пострілу через брак навичок швидкого будівництва.

Раніше Голанд також зізнався, що ігри студії Insomniac Games про Людину-павука допомогли йому та знімальній команді при постановці екшн-сцен у новому фільмі.