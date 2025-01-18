Легенда PlayStation назвал игры, в которые должен сыграть каждый геймер

Многолетний президент SIE Worldwide Studios для Sony Сюхей Йосида покинул компанию и напоследок дал список из 22 проектов, в которые советует сыграть геймерам.

Легендарный функционер Sony поделился списком из видеоигр в которые советует поиграть во времена "релизного затишья", информирует 24 Канал со ссылкой на его сообщение в X.

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Топ видеоигр от Йосиды

Шухей Йосида присоединился в ряды компании Sony в далеком 1993 году, еще до того, как мир увидел первую консоль PlayStation.

За более чем три десятилетия работы функционер помог создать десятки легендарных игр, среди которых, например серия Crash Bandicoot, где он выступил продюсером первой части.

В качестве "прощального подарка" пользователям PS5 и PS4, Йосида создал список из 22 "личных фаворитов" в которые советует сыграть геймерам.

Вот полный список из 22 рекомендованных игр:

Nine Sols

Hades

Dead Cells

The Binding of Isaac: Repentance

Super Time Force Ultra

Doki Doki Literature Club

Sifu

Before Your Eyes

Inscryption

Persona 4 Golden

Genshin Impact

Fall Guys

Let It Die

Nioh 2

Ape Escape

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy

Ghost of Tsushima

Returnal

Bloodborne

Sound Shapes

Journey

Shadow of the Colossus

Перечень включает как лучшие эксклюзивы консоли Sony, так и последние инди-хиты, подчеркивая то, что Йосида держал "руку на пульсе" индустрии до последних дней в компании и, вероятно, вдоволь будет играть в любимые проекты на заслуженной пенсии.