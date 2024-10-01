Никогда не угадаете, что именно хотят сделать киберспортом: это даже не компьютерная игра

Иногда киберспортом называют вещи, которые, на первый взгляд, им вовсе не являются. Например, соревнования по Excel или ориентирование в Google Картах, где игрокам нужно максимально точно описать местность, в которую их забросило случайным образом. На этот раз предложение более вменяемое, но оно все равно предлагает перенести популярную физическую игру в виртуальный мир.

Неожиданное предложение

Инициатива под названием "echess" будет продвигать идею о том, что шахматы и киберспорт должны быть официально признаны Международным олимпийским комитетом как спорт, пишет eSportsInsider. Следующим этапом станет своеобразное скрещивание этих двух сфер, когда шахматы и сами станут киберспортом.

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За всем этим стоит Азиатская шахматная федерация (ACF), которая сделала соответствующее объявление на Олимпиаде FIDE в Будапеште, Венгрия. Партнером этого смелого замысла выступает организация Checkmate Live, которая занимается онлайн-трансляциями, сбором данных о чемпионатах и их результатах, а также проведением самих турниров.

Инициатива по шахматам начнется в октябре 2024 года и предусматривает проведение серии официальных турниров, а также образовательных мероприятий. В рамках партнерства национальные федерации Азии получат возможность проводить программы для шахматистов и сообществ.

Инициатива имеет целью воспользоваться значительным ростом, которое цифровое шахматное сообщество пережило за последние несколько лет. Согласно пресс-релизу, с 2020 года количество пользователей ведущих онлайн-платформ по шахматам увеличилось более чем на 400%.

В партнерстве с Checkmate Live ACF стремится открыть новые возможности для роста как в традиционных шахматах, так и в киберспортивных шахматах.

Поскольку Абу-Даби будет принимать шахматную Олимпиаду 2028 года, ACF считает, что время для этой инициативы работает в ее пользу. Организация рассматривает это как возможность продемонстрировать регион с точки зрения шахмат и киберспорта и стать мировым лидером в этом направлении.

Шейх Султан бин Халифа бин Султан Аль Нахайян, президент Азиатской шахматной федерации, присутствовал на Олимпиаде FIDE и заявил в своем вступительном слове: "Поскольку Азиатская шахматная федерация хорошо известна своими инициативами, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы призвать всех нас быть первопроходцами в электронных шахматах".