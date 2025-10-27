Что стоит за образом Трампа-спартанца?

Все началось с того, что компания GameStop символично объявила о завершении "консольных войн" – многолетнего противостояния между сторонниками PlayStation и Xbox. Поводом для этого стала новость о том, что игра Halo: Campaign Evolved впервые выйдет на PlayStation в 2026 году, положив конец ее эксклюзивности для платформ Microsoft, пишет 24 Канал со ссылкой на IGN.

Очевидно, упоминание о завершении очередной войны привлекла Трампа и его команду, поэтому они решили сыграть на этом, приписав президенту США еще одну победу. Поэтому в ответ на заявление GameStop официальный аккаунт Белого дома в социальной сети X опубликовал пост с подписью "Власть игрокам" ("Power to the Players"). Сообщение сопровождало изображение, сгенерированное искусственным интеллектом: Дональд Трамп в иконической зеленой броне Master Chief, главного героя серии игр Halo, отдает честь на фоне американского флага и Белого дома.



Дональд Трамп в образе Мастера Чифа / Фото сгенерировано представителями Белого дома в ChatGPT

Публикация мгновенно стала вирусной: на момент написания этой статьи она уже имеет 18 миллионов просмотров, более 100 тысяч лайков и 7 тысяч комментариев.

Что не так с этим изображением?

Но все это не обошлось без скандалов. Внимательные пользователи заметили грубую ошибку: на американском флаге на изображении было только 40 звезд вместо 50. Это вызвало волну шуток о том, что администрация Трампа планирует "удалить" 10 штатов, хотя, очевидно, дело лишь в очередном несовершенстве ИИ.

Ничего более патриотического, чем официальный аккаунт Белого дома, который публикует AI-мусор с флагом США, на котором не хватает 10 звезд,

– иронично сказал один из пользователей соцсети.

На этом комментаторы, конечно же, не остановились. Они начали создавать новые мемы. Одни из них анимировали это изображение Трампа, заставляя его раздеваться и бежать прочь, другие предлагали сделать из него главного героя игры Golden Eye, третьи вообще привлекали мемные изображение Джей Ди Вэнса.

Halo выходит на PlayStation

Напомним, Halo: Campaign Evolved была недавно представлена Halo Studios во время чемпионата мира Halo World Championship. С приближением завершения Halo Infinite появляются другие проекты, включая эту переработку игры на Unreal Engine 5, которая начала серию в 2001 году на оригинальной платформе Xbox.

Еще в августе датамайнеры и бдительные поклонники франшизы научной фантастики нашли упоминания о "совместимых" с PlayStation играх Halo, пишет Insider Gaming. Теперь мы знаем, что эти упоминания касались Halo: Campaign Evolved.