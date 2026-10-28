В сеть просочился трейлер отмененной игры Transformers: Reactivate

Ролик с геймплеем сильно заинтриговал геймеров и в очередной раз заставил задуматься над вопросом "а что, если бы?", сообщает 24 Канал.

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Что скрывает слитый трейлер

Кадры видео, появившегося в соцсетях, демонстрируют Нью-Йорк, пустыню Невады и Кибертрон, а также игровой процесс от третьего лица с камерой из-за плеча персонажей.

Игрокам предстояло управлять Бамблби, Оптимусом Праймом и Мегатроном, сочетая стрельбу с ближним боем и трансформируясь в транспортные средства.

В трейлере показали, как грузовик-Оптимус преодолевает скалистую местность, багги-Бамблби отстреливается от преследователей, а танк-Мегатрон уничтожает врагов. Зрители также услышали закадровый голос лидера Автоботов, призывающего к объединению.

Легион инфицировал вселенную– говорится в ролике.

После этого заявления становится ясно, что единственным путем к спасению для бывших врагов оставалось объединение сил Автоботов и Десептиконов против нового общего врага.

Трейлер игры: смотрите видео

Игра была впервые анонсирована на церемонии The Game Awards в 2022 году. Разработкой проекта занималась британская студия Splash Damage, известная своей многолетней поддержкой серии Gears of War.

Начальные титры утеченного видео указывают, что ролик был создан в октябре 2024 года – всего за три месяца до закрытия проекта в январе 2025 года. Похоже, что трейлер предназначался для внутреннего использования и поиска новых инвесторов.

К сожалению, их так и не удалось найти, поэтому Transformers: Reactivate так и не попадет в руки геймеров. Как и новая Mass Effect, которую отменили вместе с закрытием BioWare.