У мережу злили трейлер скасованої гри Transformers: Reactivate

Що приховувала скасована відеогра про Трансформерів / Splash Damage
У мережу потрапив трейлер скасованого високобюджетного бойовика Transformers: Reactivate. Відео тривалістю в одну хвилину розкриває сюжетні подробиці та демонструє ігровий процес екшену.
Ролик з геймплеєм неабияк заінтригував геймерів та вкотре змусив замислитися над питанням "а що якби?", повідомляє 24 Канал.
Що приховує злитий трейлер
Кадри відео, яке з'явилося у соцмережах, демонструють Нью-Йорк, пустелю Невади та Кібертрон, а також ігровий процес від третьої особи з камери з-за плеча персонажів.
Гравці мали керувати Бамблбі, Оптімусом Праймом і Мегатроном, комбінуючи стрілянину з ближнім боєм і трансформуючись у транспортні засоби.
У трейлері показали, як вантажівка-Оптімус долає скелясту місцевість, багі-Бамблбі відстрілюється від переслідувачів, а танк-Мегатрон нищить ворогів. Глядачі також почули закадровий голос лідера Автоботів, який закликає до об'єднання.
Легіон інфікував усесвіт
Після цієї заяви стає зрозуміло, що єдиним шляхом до порятунку для колишніх ворогів залишалося об'єднання сил Автоботів і Десептиконів проти нового спільного ворога.
Трейлер гри: дивіться відео
Гру вперше анонсували на церемонії The Game Awards у 2022 році. Створенням проєкту займалася британська студія Splash Damage, відома своєю багаторічною підтримкою серії Gears of War.
Початкові титри злитого відео вказують, що ролик створили в жовтні 2024 року – лише за три місяці до скасування проєкту в січні 2025 року. Схоже, що трейлер призначався для внутрішнього використання та пошуку нових інвесторів.
На жаль, їх так і не вдалося знайти, тож Transformers: Reactivate так і не дістанеться рук геймерів. Як і нова Mass Effect, яку скасували разом із закриттям BioWare.
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