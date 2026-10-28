У мережу злили трейлер скасованої гри Transformers: Reactivate

Ролик з геймплеєм неабияк заінтригував геймерів та вкотре змусив замислитися над питанням "а що якби?", повідомляє 24 Канал.

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Що приховує злитий трейлер

Кадри відео, яке з'явилося у соцмережах, демонструють Нью-Йорк, пустелю Невади та Кібертрон, а також ігровий процес від третьої особи з камери з-за плеча персонажів.

Гравці мали керувати Бамблбі, Оптімусом Праймом і Мегатроном, комбінуючи стрілянину з ближнім боєм і трансформуючись у транспортні засоби.

У трейлері показали, як вантажівка-Оптімус долає скелясту місцевість, багі-Бамблбі відстрілюється від переслідувачів, а танк-Мегатрон нищить ворогів. Глядачі також почули закадровий голос лідера Автоботів, який закликає до об'єднання.

Легіон інфікував усесвіт– йдеться у ролику.

Після цієї заяви стає зрозуміло, що єдиним шляхом до порятунку для колишніх ворогів залишалося об'єднання сил Автоботів і Десептиконів проти нового спільного ворога.

Трейлер гри: дивіться відео

Гру вперше анонсували на церемонії The Game Awards у 2022 році. Створенням проєкту займалася британська студія Splash Damage, відома своєю багаторічною підтримкою серії Gears of War.

Початкові титри злитого відео вказують, що ролик створили в жовтні 2024 року – лише за три місяці до скасування проєкту в січні 2025 року. Схоже, що трейлер призначався для внутрішнього використання та пошуку нових інвесторів.

На жаль, їх так і не вдалося знайти, тож Transformers: Reactivate так і не дістанеться рук геймерів. Як і нова Mass Effect, яку скасували разом із закриттям BioWare.