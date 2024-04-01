Во время рекордной трансляции турнира по Counter-Strike 2 собрали миллионы гривен для "Азова"

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere стала чемпионом турнира по CS 2. Во время трансляции зрители могли присылать донаты, которые пойдут на поддержку ВСУ.

Масштабный сбор

Во время прямой трансляции игры проходил благотворительный сбор средств на нужды бригады Национальной гвардии Украины "Азов". Как выяснилось позже, зрители задонатили 5,5 миллиона гривен.

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Самое интересное, что владелец NAVI Максим Криппа пообещал удвоить сумму сбора. Таким образом она составит 11 миллионов гривен.

Засыпать с радостью от победы любимой команды и просыпаться через несколько часов под звуки сирен и взрывов — это реальность болельщиков и персонала NAVI в Украине. Мы делаем все возможное, чтобы развлечь вас, но просим вас помнить, с чем сталкивается наша страна ежедневно,

– поделилась команда в своем заявлении.

На что именно пойдут собранные средства пока не говорят.

Украиноязычная трансляция, к слову, собрала рекорд в 137 тысяч зрителей.

Напомним, команда NAVI стала победителем PGL Major Copenhagen, завоевав первую в истории победу на турнире по Counter-Strike 2. В гранд-финале она обыграла американскую команду FaZe Clan со счетом 2:1.

За первое место NAVI получила 500 000 долларов, тогда как общий размер призового фонда составил 1,25 миллиона долларов.

Смотрите последнюю карту и момент выигрыша команды NAVI: видео

Что известно о NAVI: