ИИ трейлер экранизации The Legend of Zelda разделил геймеров

С помощью искусственного интеллекта энтузиаст создал фанатский трейлер воображаемой экранизации игры The Legend of Zelda. Результат разделил геймеров на два лагеря.

Трейлер воображаемой экранизации творения Nintendo, сгенерированный искусственным интеллектом, стал вирусным среди геймеров в соцсети X, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kotaku.

ИИ не заменит Голливуд?

Пользователь X под ником X под ником PJ Ace, который величает себя генеральным директором компании Genre.ai, специализирующейся на создании видео с помощью ИИ, похвастался в соцсети своим "творением".

Потратив 5 дней и 300 долларов на ИИ-инструменты от портала Freepik, он сгенерировал трейлер для экранизации видеоигры The Legend of Zelda, который, как он утверждает, выглядит как "блокбастер за 300 миллионов долларов".

Правда, как и в почти каждом подобном ролике от ИИ, в нем персонажи меняют свою внешность от кадра к кадру, а анимации удивляют корявостью.

ИИ трейлер Зельды: смотрите видео

Хотя вместе с тем в видео все же есть моменты, которые имеют неплохой вид и показывают какой прогресс сделала отрасль ИИ за последние несколько лет.

Какой была реакция геймеров?

За несколько дней "трейлер" набрал более 9,4 миллиона просмотров и более 22 тысяч предпочтений и сумел разделить геймеров на два лагеря.

Некоторые пользователи высмеяли автора и его поделку, назвав ее нелепой и даже больше.

Мне не нравится, что Nintendo часто спускают с цепей своих юристов, как злых собак, но здесь тот случай, когда надо не юристов, а отряд SWAT, который сразу будет стрелять на поражение,

– заявил пользователь @corvin_leon.

Другие же рассыпались в комплиментах и даже изъявили желание увидеть "полный метр" в таком стиле.

О, друг, замечательная работа! Это так хорошо сделано,

– написал @CaptainHaHaa.

Так или иначе, а прогресс технологий неустанно шагает вперед, и выглядит так, что со временем Голливудским киноделам придется серьезно бороться с ИИ – или за зрителя, или в судах.

