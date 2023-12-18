Очевидно, угрозы "Джокера из Майами" остались без внимания студии Rockstar. Так что мужчина пытается все больше разогревать интерес к этой теме.

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Скандал "Джокера из Майами" и GTA 6

Американец еще раньше заявил, будто Rockstar Games для трейлера игры использовали его внешность. Чтобы уладить спор, он предложил студии выплатить ему до 2 миллионов долларов.

Чтобы быть еще более похожим на персонажа из трейлера GTA 6, Лоуренс Салливан даже изменил цвет волос. Тогда он заявил, что дает студии Rockstar 3 дня, угрожая судебным иском.

Теперь мужчина утверждает, что после своих обращений к разработчику видеоигр он подвергся преследованиям. Впрочем, каких-либо деталей этого Лоуренс не привел.

На этот раз "Джокер из Майами" дал Rockstar Games очередной дедлайн, чтобы урегулировать спор. По его словам, через 48 часов после публикации видео он планирует подать судебный иск.