Вы пропустили этого персонажа в трейлере GTA 6 – геймеры выдвинули безумную теорию
- Геймеры заметили загадочного персонажа в трейлере GTA 6, что может быть родственником главных героев, а именно братом Люсии.
- Этот персонаж появляется в нескольких сценах, что вызвало предположение о его важной роли в сюжете игры.
Внимательные геймеры заметили интересного персонажа, который неоднократно появлялся во втором трейлере GTA 6 и предположили кем он может быть для главных героев игры.
Второй трейлер GTA 6 войдет в историю как видео, каждый пиксель которого получил рекордное внимание геймеров. На этот раз внимательные зрители заметили персонажа, который очевидно сыграет важную роль в сюжете игры, информирует 24 Канал.
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Вероятный брат Люсии
Не только лодка Майкла из GTA 5 не скрылась от пристальных глаз зрителей второго ролика по Grand Theft Auto 6.
Во время сцены, где Джейсон и Люсия что-то празднуют в баре, в крайнем левом углу кадра можно увидеть молодого человека с вьющимися волосами.
Позже в видео, тот же человек делает селфи с протагонистами в ночном клубе.
Учитывая эти сцены, многие фанаты игры теперь убеждены, что это какой-то родственник кого-то из главных героев. Конечно, учитывая акцент на "семье" в описании прошлого Люсии, логично что большинство предполагает, что это может быть ее брат.
Загадочный молодой человек / Фото Rockstar
Конечно, эту информацию трудно назвать весомой, но учитывая огромное внимание к деталям от Rockstar, появление одного и того же молодого человека в видео дважды точно не является случайным.
Поэтому, вполне вероятно, что мы узнаем о нем больше со временем.