Вы пропустили этого персонажа в трейлере GTA 6 – геймеры выдвинули безумную теорию

Внимательные геймеры заметили интересного персонажа, который неоднократно появлялся во втором трейлере GTA 6 и предположили кем он может быть для главных героев игры.

Второй трейлер GTA 6 войдет в историю как видео, каждый пиксель которого получил рекордное внимание геймеров. На этот раз внимательные зрители заметили персонажа, который очевидно сыграет важную роль в сюжете игры, информирует 24 Канал.

Интересно Джейсон Дюваль и Люсия Каминос – что известно о главных героях GTA 6

Вероятный брат Люсии

Не только лодка Майкла из GTA 5 не скрылась от пристальных глаз зрителей второго ролика по Grand Theft Auto 6.

Во время сцены, где Джейсон и Люсия что-то празднуют в баре, в крайнем левом углу кадра можно увидеть молодого человека с вьющимися волосами.

Позже в видео, тот же человек делает селфи с протагонистами в ночном клубе.

Учитывая эти сцены, многие фанаты игры теперь убеждены, что это какой-то родственник кого-то из главных героев. Конечно, учитывая акцент на "семье" в описании прошлого Люсии, логично что большинство предполагает, что это может быть ее брат.

Загадочный молодой человек / Фото Rockstar

Конечно, эту информацию трудно назвать весомой, но учитывая огромное внимание к деталям от Rockstar, появление одного и того же молодого человека в видео дважды точно не является случайным.

Поэтому, вполне вероятно, что мы узнаем о нем больше со временем.