Вероятно, лучшая шпионская игра из тех, что когда-либо выходили, только поощряет смекалку "ленивых" игроков, информирует 24 Канал.

Настоящий Бонд поступил бы так же?

Новая игра о Джеймсе Бонде от авторов серии Hitman из IO Interactive рассказывает историю становления персонажа, еще до того как он стал живой легендой МИ6.

Проект постиг огромный успех, ведь оценки критиков на metacritic держатся на отметке в 87 баллов из 100, а продажи только за первые 24 часа превысили 1,5 миллиона копий, информирует IGN.

Многие и вообще считают First Light серьезной претенденткой на звание GOTY 2026, хотя по оценкам ее удалось обойти инди-RPG от создателей Shovel Knight.

Одной из главных достоинств проекта является невиданная свобода прохождения уровней, которая присутствует в игре еще на моменте "тренировочной" миссии на базе МИ6 фактически в самом начале игры.

Как обнаружили геймеры, вместо прохождения маршрута, виртуальный Бонд может просто развернуться в обратном направлении и найти альтернативный путь, чтобы без лишних хлопот добраться до конечной точки куда быстрее, чем это было задумано.

К тому же игра вознаграждает игрока за такую "изобретательность" уникальными репликами.

В конце геймеры сошлись во мнении, что это очень даже "по-бондовски" – не слепо следовать инструкциям, а достигать цели сообразительностью.

Именно такой подход хорошо показывает философию IO Interactive, которая и стала одной из решающих причин успеха игры.