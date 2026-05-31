Ймовірно, найкраща шпигунська гра з тих, що коли-небудь виходили, лише заохочує кмітливість "лінивих" гравців, інформує 24 Канал.

Справжній Бонд вчинив би так само?

Нова гра про Джеймса Бонда від авторів серії Hitman з IO Interactive розповідає історію становлення персонажа, ще до того як він став живою легендою МІ6.

Проєкт спіткав шалений успіх, адже оцінки критиків на metacritic тримаються на відмітці у 87 балів зі 100, а продажі лише за перші 24 години перевищили 1,5 мільйона копій, інформує IGN.

Трейлер гри: дивіться відео

Багато хто й узагалі вважає First Light серйозною претенденткою на звання GOTY 2026, хоча за оцінками її вдалося обійти інді-RPG від творців Shovel Knight.

Однією з головних чеснот проєкту є небачена свобода проходження рівнів, яка присутня у грі ще на моменті "тренувальної" місії на базі МІ6 фактично на самому початку гри.

Як виявили геймери, замість проходження маршруту, віртуальний Бонд може просто розвернутися у зворотньому напрямку та знайти альтернативний шлях аби без зайвих клопотів дістатися кінцевої точки куди швидше, ніж це було задумано.

До того ж гра винагороджує гравця за таку "винахідливість" унікальними репліками.

Як пропустити тренування у 007 First Light: дивіться відео

Врешті геймери зійшлися у думці, що це дуже навіть "по-бондівськи" – не сліпо слідувати інструкціям, а досягати мети кмітливістю.

Саме такий підхід добре показує філософію IO Interactive, яка й стала однією з вирішальних причин успіху гри.