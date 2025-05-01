Турнир FiReLEAGUE проведут прямо в тоннеле метро, одном из первых в мире

Обычно киберспортивные турниры проводят на больших аренах, если это что-то очень масштабное, уровня The International, или же на специальных площадках, которые принадлежат самим организаторам. Однако событие FiReLEAGUE в Буэнос-Айресе состоится в самом необычном месте, которое вы только могли бы себе представить – в тоннеле метро.

Как это будет

FiReLEAGUE Buenos Aires 2025 – это очень маленький по своим масштабам турнир по Counter-Strike 2, который разыгрывает 100 000 долларов. Почему маленький – потому что участие в нем принимают всего четыре команды: Imperial Esports, Sharks Esports, BESTIA, 9z Team. Все это – команды из Южной Америки, поэтому можно сказать, что для нас этот турнир не является важным. Однако интересным является место его проведения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dust2.

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Организацией этого киберспортивного турнира занимается аргентинская FiReSPORTS. Она обнародовала детали своего турнира и, среди прочего, назвала место проведения. Непонятно, почему был выбран именно тоннель метро, но отмечается, что этот конкретный тоннель является двенадцатой системой метрополитена, построенной в мире.

Возможность посетить уникальный турнир получат 200 болельщиков с помощью приглашения или лотереи. Сам турнир пройдет за один день – 2 мая 2025 года, то есть уже завтра.

Imperial Esports сначала сыграет с Sharks Esports, а 9z Team встретится с BESTIA. Лидеры обоих матчей потом встретятся в финальной игре, которая определит, кто получит 50 000 долларов за первое место, 30 000 долларов – за второе и по 10 000 долларов за третье и четвертое места.