"Радикальные" изменения: сервис Twitch решил бороться со знаменитыми трансляциями в купальниках

Последние несколько месяцев пользователи платформы Twitch массово жаловались на трансляции из ванных. Администрация сервиса решила бороться с этим явлением, но их методы трудно назвать действенными.

Наверное, почти все пользователи, которые любят проводить время на Twitch, что-то слышали о "Hot Tub" мете на этой платформе. За последние месяцы администрация сервиса получила немало жалоб на это явление, поэтому она и решила бороться с такими стримами.

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Если вкратце, то многие девушки научились обходить правила Twitch об обнаженности и откровенной одежде. Оказалось, что стримить можно и в купальниках, но трансляция должна быть посвящена плаванию или пляжам. Правда, трудно назвать плаванием стримы из небольших надувных бассейнов. Несмотря на это, запрещать подобную деятельность администрация платформы не стала. Подобные трансляции "зацвели", как сакуры или магнолии весной, и стали своеобразным трендом.

Понятно, что немалое количество пользователей было возмущено наличием такого контента на Twitch. Все сразу же вспомнили о строгости и принципиальности администрации платформы в других вопросах. То есть на Twitch можно спокойно "поймать" бан из-за запрещенных или оскорбительных слов, но не за откровенный сексуализированный контент. Подобные трансляции начали появляться еще в начале года, но только сейчас администрация платформы решила бороться с этим явлением.

Правда, их методы достаточно специфические, потому что они просто решили создать отдельную категорию для таких стримов с названием "Pools, Hot Tubs & Beaches" ("Бассейны, Джакузи и Пляжи"). Именно так администрация отреагировала на многочисленные жалобы пользователей. Также представители Twitch отмечают, что это не окончательное решение, а в будущем они собираются обновить правила об обнаженности и откровенной одежде.

Наверное, нынешнее решение выглядит просто как окончательная легализация подобного контента. Хуже всего, что даже дети могут спокойно зайти в эту категорию, а уже там увидеть полуобнаженных девушек в одних купальниках, которые танцуют в бассейнах. Возможно, что-то в будущем и изменится в вопросе подобных трансляций, но вряд ли их запретят.

Twitch умеет быстро и радикально реагировать на определенные вещи, а ярким подтверждением этих слов может служить ситуация с Райаном "Gootecks" Гутьерресом. Напомним, что эмоцию с последним (PogChamp) удалили с этой платформы уже на следующий день после его скандального заявления. В ситуации с "Hot Tub" подобной борьбы почему-то не видно уже несколько месяцев.

Из интересного еще можно отметить, что некоторые стримеры начали использовать эту категорию для оригинальных трансляций. Например, есть Геральт в горячей ванне, Билли Херрингтон на пляже или выдра в небольшом бассейне. Напоследок стоит лишь напомнить, что когда-то это была платформа о видеоиграх, а не о донатголе на смену купальника.

Стрим Геральта с горячей ванны - видео