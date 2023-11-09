Call of Duty: Warzone получит новую карту – дата релиза и известные детали

В игре Call of Duty: Warzone появится новая карта, которую запустят вместе с первым сезоном MW3. Она получит название "Урзикстан", похожее на вымышленное название страны из Центральной Азии.

Урзикстан, представленный во время октябрьского события Call of Duty: NEXT, является новой картой Battle Royale, которая появится в Warzone. По словам тестировщиков раннего доступа, эта свежая карта может стать долгожданным выпуском, возрождая традиции оригинальной карты Верданск.

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Новая карта Call of Duty: Warzone

Хотя разработчики оставляют в секрете точную дату этого обновления, они объявили, что Urzikstan выйдет "сразу после" глобального запуска Modern Warfare 10 ноября. Следовательно, стоит ожидать, что новая карта появится уже в начале декабря 2023 года.

Новая карта в Warzone имеет советский дизайн и преимущества функций, позволяющих двигаться. Некоторые примеры: горизонтальные соплайны, доступные транспортные средства и более плотные городские структуры, предлагающие более быструю навигацию.

В этой новой зоне высадки игроки могут управлять поездом, получить доступ к секретной подземной зоне и сражаться в классических матчах ГУЛАГа 1 на 1 без джаггернаутов.

Трейлер новой карты Урзикстан: смотрите видео

В целом новая карта предлагает целый ряд изменений: