В Cyberpunk 2077 появится то, чего геймеры ждали с момента появления трейлера на E3 2018 года

Новый бесплатный патч 2.1 для Cyberpunk 2077 наконец-то добавит в игру механику, которую геймеры хотели увидеть в проекте еще с момента выхода его нашумевшего трейлера во время выставки E3 в 2018 году.

Релиз Cyberpunk 2077 года навсегда вошел в историю индустрии как один из самых проблемных Однако со временем разработчикам из CDPR все же удалось исправить ситуацию, подарив игре второе дыхание путем многочисленных обновлений и DLC Иллюзия Свободы, сообщает 24 Канал.

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Среди всех багов, которыми игра пестрела на релизе, геймеров ни один не расстроил так сильно как то, что в игре не оказалось метро.

В трейлере Cyberpunk 2077, показанном на E3 2018, коротко представили местный метрополитен, который почему-то очень понравился игровому сообществу своей атмосферностью и концепцией.

Трейлер Cyberpunk 2077 из E3 2018: смотреть видео

Когда же игра вышла – в ней не оказалось такой желанной системы передвижения.

Теперь, через 2 года после релиза проекта, CDPR добавят в игру функциональный метрополитен в рамках обновления 2.1.

Ну метро уже давно не входило в наши планы. Однако со временем мы пересмотрели это и, имея на горизонте выход Ultimate Edition, мы решили, что это действительно возможно, – рассказала продюсер игры Моника Яновская.

Метрополитен будет называться "Night City Area Rapid Transit" и состоит из целых пяти ветвей метро.

С его помощью игроки смогут путешествовать между 19 станциями, что можно будет использовать либо как метод быстрого передвижения, либо как "настоящую поездку на метро" – фактически так же работают поезда в RDR 2.

Карта метро в Cyberpunk 2077 / Фото CDPR

Обратите внимание, что обновление 2.1 будет выпущено вместе с Cyberpunk 2077 Ultimate Edition уже завтра, 5 декабря.