Утечка данных свидетельствует, что в Fortnite появится новый неожиданный игровой режим

Новая находка дата майнеров в файлах Fortnite указывает на то, что уже в этом году может появиться совершенно неожиданный режим и, кажется, он будет достаточно масштабным. Подробности – в материале.

Fortnite может получить новый игровой режим, имеющий столько амбиций, что вряд ли кто-то ожидал подобного Epic Games.

Важно PIN-UP Foundation запустил гуманитарный проект LINE-UP для скорой помощи украинцам

Несмотря на то, что мало кто об этом помнит, режим королевской битвы появился в Fortnite только после "Save the World" и стал значительно успешнее и популярнее, чем предшественник.

Со временем фанатская база игры росла, что позволило Epic Games имплементировать другие интересные варианты, такие как Creative и Zero Build.

И вот, похоже, что в этом году в Fortnite может появиться новый амбициозный игровой режим.

Согласно информации, полученной дата майнерами, существуют файлы Fortnite, указывающие на то, что режим гонок под кодовым названием "DelMar" сейчас находится в активной разработке и должен быть выпущен в течение нескольких следующих месяцев.

Кроме того, похоже, что он будет достаточно масштабным. Утечка свидетельствует о том, что в его рамках у игроков будет целый гараж для персонализации своих транспортных средств, в который можно будет попасть из главного лобби.

К тому же "DelMar" будет иметь несколько вариаций, среди которых "Смертельная гонка".

Как и обычный игровой режим, он будет иметь разные разделы и рейтинги. Похоже, что Epic Games хотят вывести эту составляющую игры на один уровень с королевской битвой и создать в ней собственную соревновательную сцену.

Сейчас стопроцентной информации о планах разработчиков нет, однако многие поклонники Fortnite заинтригованы новостью и уже ожидают официального анонса.