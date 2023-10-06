У Stardew Valley появится новая милая механика – поклонники игры в восторге

В Stardew Valley появится новый способ украсить игровой мир путем добавления косметической механики, которая мгновенно покорила сердца огромного количества поклонников игры.

Разработчик Stardew Valley не отдыхает на лаврах, хотя мало какая инди-игра может поспорить с его творением в плане успешности.

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Эрик Барон, более известный как ConcernedApe, сообщил, что культовая игра получит новую косметическую механику в следующем обновлении.

На своей странице в соцсети X он выложил коллаж из нескольких скриншотов, на которых показано как домашние животные игрока носят милые шляпки и другие аксессуары.

Фото Concerned Ape

Хотя разработчик не предоставил никаких подробностей, из изображений становится понятно, что с обновлением 1.6 игроки Stardew Valley смогут получать шляпы и одевать их на своих виртуальных любимцев, равно как это сейчас работает с лошадьми в игре.

Поклонники проекта были просто в восторге, увидев эти милые изображения и хотя эта незначительная косметическая опция, скорее всего, не будет иметь никакого реального влияния на игровой процесс, возможность персонализировать каждый уголок и элемент своей фермы всегда была одним из краеугольных камней успеха Stardew Valley.