Ubisoft обвинили в сокрытии переговоров о продаже франшиз

Миноритарный акционер Ubisoft обвинил компанию в недостаточной прозрачности и сокрытии переговоров о возможной продаже своих игровых франшиз. Инвестиционная компания AJ Investments, которая владеет менее чем 1% акций французского издателя, готовит протест возле штаб-квартиры Ubisoft в Париже.

Генеральный директор AJ Investments Юрай Крупа открыто раскритиковал руководство Ubisoft, назвав его "катастрофически неэффективным", сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN. По его словам, компания демонстрирует медленную работу, неумение адаптироваться к рыночным условиям и снижение стоимости акций.

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Крупа также заявил, что Ubisoft скрывает важную информацию от инвесторов. В частности, речь идет о партнерстве с Savvy Games Group, а также о переговорах с Microsoft, Electronic Arts и другими потенциальными покупателями относительно возможной продажи некоторых франшиз.

Официальная позиция Ubisoft и требования AJ Investments

Ubisoft ответила на обвинения, напомнив о январском назначении ведущих финансовых консультантов для рассмотрения "трансформационных стратегических и финансовых возможностей" с целью раскрытия полного потенциала активов компании.

Несмотря на это, AJ Investments требует от Ubisoft четкий план выхода из кризиса и призывает других недовольных акционеров присоединиться к протесту, который запланирован на май возле штаб-квартиры компании в Париже.

Все инвесторы Ubisoft заслуживают компанию, которая действует прозрачно, эффективно и максимизирует свою стоимость. Ubisoft продолжает отставать от конкурентов, и пришло время прислушаться к акционерам,

– заявил Крупа.

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Напомним, что Ubisoft готовится представить новую игру в серии Assassin's Creed. Компания возлагает большие надежды на новый тайтл. А тем временем оказалось, что Assassin's Creed Shadows оказалась довольно короткой. Полное прохождение сюжетной линии будет занимать от 30 до 40 часов, что сильно контрастирует с предыдущими большими играми компании.