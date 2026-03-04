Ubisoft подтвердила ремейк Assassin's Creed Black Flag и рассказала о планах серии

Ubisoft впервые официально подтвердила ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag и поделилась планами развития серии на ближайшие годы. Проект получил название Black Flag Resynced, а вместе с этим разработчики рассказали о будущих играх франшизы, поддержке Assassin's Creed Shadows, кооперативе и даже сериале от Netflix.

Креативный директор Assassin's Creed Codename: Hexe и руководитель отдела контента всей франшизы Жан Гедон обратился к игрокам и впервые обозначил планы компании по развитию Assassin's Creed в 2026 году в обращении Ubisoft.

Что ждет серию Assassin's Creed в ближайшее время?

Одной из главных новостей стало подтверждение ремейка популярной пиратской приключенческой игры Assassin's Creed IV: Black Flag. Обновленная версия получила название Assassin's Creed Black Flag Resynced. Пока Ubisoft показала лишь первый концепт-арт, но сам факт существования проекта уже подтвержден.



Концепт-арт с Assassin's Creed IV: Black Flag / Фото Ubisoft

Гедон иронично прокомментировал многочисленные утечки вокруг игры, намекнув, что некоторые из них таки были правдивыми. По его словам, в слухах об Assassin's Creed "иногда бывает немного больше правды, чем кажется".

В то же время Ubisoft постепенно завершает активную поддержку Assassin's Creed Shadows, которая вышла в прошлом году. Игра переходит в финальную фазу поддержки: обновления продолжат выходить, но они станут меньше и реже.

Впрочем, команда еще не сказала последнего слова. По словам Гедона, для игроков подготовили несколько сюрпризов. Часть из них планируют показать 20 марта во время специальной трансляции на Twitch, посвященной годовщине релиза игры.

Что ждет серию?

Отдельно руководитель франшизы кратко рассказал и о других будущих проектах серии:

Assassin's Creed Codename: Hexe станет более темной и сюжетной игрой, события которой развернутся в переломный момент истории. Разработчики пока не готовы делиться деталями, поэтому новостей о ней не будет еще некоторое время.

станет более темной и сюжетной игрой, события которой развернутся в переломный момент истории. Разработчики пока не готовы делиться деталями, поэтому новостей о ней не будет еще некоторое время. Codename: Invictus - мультиплеерная PvP-игра во вселенной Assassin's Creed. По словам Гедона, разработка идет уверенно, а слухи о ней в сети часто не соответствуют действительности.

- мультиплеерная PvP-игра во вселенной Assassin's Creed. По словам Гедона, разработка идет уверенно, а слухи о ней в сети часто не соответствуют действительности. Assassin's Creed Codename: Jade , мобильный экшен, все еще находится в производстве.

, мобильный экшен, все еще находится в производстве. Ubisoft планирует вернуть кооперативный режим в будущие игры серии.

Телесериал по мотивам Assassin's Creed от Netflix также продолжает разрабатываться и вскоре может получить больше информации.

Кроме того, уже в ближайшее время обновления получат и старые части серии. В частности, 5 марта для Assassin's Creed Unity выпустят патч, который добавит поддержку 60 кадров в секунду на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S.

В последнее время в руководстве бренда Assassin's Creed произошли изменения. К команде управления франшизой присоединились новый руководитель бренда Мартин Шеллинг и руководитель отдела совершенствования производства Франсуа де Бийи. Вместе с Жаном Гедоном они будут отвечать за дальнейшее развитие одной из самых успешных серий Ubisoft.