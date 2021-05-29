Безумная революция в "банановой республике": Ubisoft провела презентацию Far Cry 6 – видео

Компания Ubisoft провела презентацию, которая была посвящена игре Far Cry 6. Геймеров познакомили с главными героями, а также рассказали немало интересного о видеоигре.

Анонс видеоигры Far Cry 6 состоялся еще в июле прошлого года. Тогда компания Ubisoft показала кинематографический трейлер, в котором познакомила геймеров с харизматичным антагонистом и его сыном. Почти год разработчики видеоигры не выходили на связь с поклонниками, а первую полноценную демонстрацию Far Cry 6 представители компании провели только вчера.

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Стоит начать с того, что события видеоигры развернутся в вымышленной карибской стране Яра (аллюзия на Кубу), которой руководит диктатор Антон Кастильо. Его правлением народ очень недоволен, но Антон контролирует армию и полицию. Разработчики отметили, что для исследования будет доступен целый остров, где есть столица с многоэтажками, или классические для серии джунгли, болота, горы и пляжи.

Геймерам нужно будет возглавить революцию, а управлять они будут полноценным и "живым" персонажем, которого зовут Дани Рохас. Пол можно будет изменять, а также настраивать внешность. Дани – бывший военнослужащий, который собирался бежать из Яри, но что-то пошло не по плану, поэтому он решил присоединиться к повстанцам. Интересно, что на этот раз протагонист снова начнет говорить, а в кат-сценах его будут показывать со стороны.

Трейлер с представлением Дани Рохас – видео

Серьезную ставку компания Ubisoft сделала на разнообразное оружие, транспорт и экипировку. Эти элементы можно будет очень подробно настраивать, а также апгрейдить. Разработчики отметили, что в Far Cry 6 можно даже будет использовать причудливое и странное оружие. Например, в игре появится бесшумный "гвоздомет", а также девайс, который стреляет компакт-дисками и одновременно может быть магнитолой. Также можно будет использовать специальный ранец, который работает, как своеобразная зенитная установка.

Появятся в игре и классические любимцы, а разработчики уже представили ручного аллигатора и собачку без задних ног. Конечно, никуда не исчезнут и традиционные для серии аванпосты, но их заменили на различные здания, которые раньше принадлежали народу (школы или телестанции). Из интересного еще можно отметить, что враги не станут нападать на главного героя, если он просто спрячет оружие. Авторы также отмечали, что в Far Cry 6 появится немало интересных активностей и игр.

Правила повстанцев в видеоигре Far Cry 6 – видео

Напоследок стоит отметить, что релиз видеоигры Far Cry 6 состоится уже 7 октября на PC (EGS и Ubisoft Store), PlayStation и Xbox. Предзаказать видеоигру можно уже сейчас, а всего существует три издания: Standard, Gold и Ultimate.