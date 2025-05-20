Ubisoft показала первый игровой процесс Anno 117: Pax Romana

Ubisoft показала первый геймплей Anno 117: Pax Romana – новой части популярной градостроительной серии. События игры разворачиваются во времена Римской империи, а игрокам предстоит балансировать между потребностями жителей и требованиями императора. Вот что известно об игре, которая выйдет зимой 2025 года.

Какой будет Anno 117: Pax Romana

Впервые анонсированная в прошлом году, игра наконец получила демонстрационный трейлер, раскрывающий ключевые механики геймплея, визуальный стиль и общую концепцию. Действие стратегии в реальном времени и градостроительного симулятора происходит в древнейшем историческом периоде серии, пишет 24 Канал.

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Игроки начнут свое приключение в Лации – самом сердце Римской империи. Первым шагом станет прокладка грунтовых дорог для связи между поселениями. Органическое планирование, эффективная логистика и грамотное использование ресурсов – основа успешного развития. Древесина из лесов станет первым стратегическим материалом, а склады обеспечат непрерывный поток товаров.

Игроки смогут развивать районы, возводить рынки, таверны и жилые здания, заботясь не только о функциональности, но и о комфорте – жителям больше нравится аромат лаванды, чем вонь свиноферм. Планирование играет важную роль, ведь от него зависит пожарная безопасность, особенно в районах с пекарнями.

Anno 117: Pax Romana также позволяет строить виллу губернатора – символ стабильности и авторитета. Развивая город, игрок открывает новые отрасли, расширяет экономику, а также сталкивается с вызовами, связанными с ограниченностью ресурсов на разных островах. Торговля станет ключевым элементом, но игрок должен следить за соперниками – не все настроены на сотрудничество. Некоторые губернаторы могут выбрать силовой путь, поэтому придется укреплять порты, сопровождать торговые корабли вооруженной охраной и остерегаться пиратов.



Anno 117: Pax Romana / Фото Ubisoft

С развитием растут и запросы населения – культурные блага, развлечения и роскошь становятся новыми потребностями. Образовательные учреждения, бани, театры и памятники вроде Колизея будут повышать престиж города и укреплять отношения с императором.

Отдельную роль играет вера. Каждый остров может иметь собственное главное божество, однако строительство святилищ для других богов тоже разрешено. Например, почитание Нептуна дает преимущество в морской логистике, а Марс способствует военной мощи. Выбор бога-покровителя будет влиять на дальнейшее развитие провинции.

Игрок имеет возможность расширять свои владения через дипломатию или завоевания. Альянсы могут обеспечить стабильную сеть влияния, однако военные кампании гарантируют контроль над важными территориями. Акведуки способствуют развитию инфраструктуры, а крепости защищают границы. В игре также присутствуют внешние регионы, в частности Альбион, где кельтские племена сопротивляются римской экспансии. Выбор между защитой традиций или расширением имперских влияний останется за игроком.



Anno 117: Pax Romana / Фото Ubisoft

Ubisoft отмечает, что Anno 117 сохранит глубину и сложность предыдущих частей серии, но станет доступнее для новых игроков. Как и в предыдущих играх, каждое решение игрока имеет значение и влияет на общий ход развития.

После релиза трейлера Ubisoft анонсировала специальный стрим с участием игрового директора Яна, арт-директора Рейко и комьюнити-менеджера Оливера. Во время трансляции, которая состоится 21 мая на Twitch, они в реальном времени будут играть в игру и отвечать на вопросы фанатов.

Anno 117: Pax Romana выйдет зимой 2025 года. Игра будет доступна на ПК (через Steam, Epic Games Store и Ubisoft Connect), а также на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Отдельно обещают больше деталей о коллекционном издании Governor Edition, систему верований, механику "Дерево открытий" и другие нововведения в ближайшее время.

Смотрите первый полноценный трейлер, демонстрирующий игровой процесс: видео