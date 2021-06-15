Боевой петух и разнообразное оружие: Ubisoft показала новый геймплейный трейлер Far Cry 6

Французская компания Ubisoft продолжает делиться интересной информацией о Far Cry 6. На этот раз фанатам показали геймплейный трейлер, а также нового и опасного любимца.

Несколько недель назад компания Ubisoft провела громкую презентацию видеоигры Far Cry 6. Правда, на этом разработчики не стали останавливаться, а уже в рамках выставки E3 поделились новой и интересной информацией.

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Самое интересное, что видеоигра Far Cry 6 "заглянула" не только на презентацию Ubisoft Forward. В рамках именно этого события геймерам показали кинематографический трейлер игры, а также рассказали о различных дополнениях для нее. А вот геймплей Far Cry 6 продемонстрировали уже во время совместной презентации Xbox и Bethesda. Стоит отметить, что представленный игровой процесс записан на консоли Xbox Series X (в 4K при 60 FPS).

Новый геймплейный трейлер посвящен вооружению и разнообразным вариантам игры. Геймерам показали работу системы скрытых убийств, устранения целей на дальних дистанциях, а также методы диверсионной деятельности. В целом в этом трейлере Ubisoft снова сделала серьезную ставку именно на оружие. Из интересного можно еще отметить, что в игре появится настоящий танк и автомобиль с прикрепленным планером.

Также разработчики представили нового любимца, который будет помогать революционерам. Компанию ручному аллигатору и собачке без задних ног составит огромный боевой петух с рокерским ошейником. Наверное, он будет заклевывать врагов или раздирать их своими лапами. В новом трейлере появился и местный диктатор Антон Кастильо, который разговаривал о будущем Яры с каким-то неизвестным персонажем.

Напоследок стоит добавить, что релиз видеоигры Far Cry 6 состоится уже 7 октября на PC (EGS и Ubisoft Store), PlayStation и Xbox. На PC цена стартует от 915 гривен, на PlayStation – 1899 гривен, а на Xbox – 60 долларов.

Новый геймплейный трейлер видеоигры Far Cry 6​ – видео