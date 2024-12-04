Ubisoft закроет XDefiant через год после запуска: что ждет студию, которая делала игру?

Ubisoft объявила, что ее бесплатный командный шутер XDefiant прекратит свою деятельность 3 июня 2025 года, чуть более чем через год после дебюта. Компания также сообщила о планах относительно студии Ubisoft в Сан-Франциско и Осаке, которые работали над проектом.

Хотя XDefiant будет оставаться доступной для зарегистрированных пользователей до даты закрытия, новые регистрации и внутриигровые покупки были отключены, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Ubisoft.

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Ubisoft подтвердила, что 3-й сезон продолжится по плану. Кроме того, игроки, которые приобрели Ultimate Founder's Pack или совершили внутриигровые транзакции в течение последних 30 дней, имеют право на возврат средств.

Многообещающее начало и печальный конец

Ubisoft San Francisco изначально описывала XDefiant как многообещающий проект, стартовавший 21 мая 2024 года на ПК (Ubisoft Connect), PS5 и Xbox Series X|S. Шутер собрал 8 миллионов игроков на старте и достиг окончательной аудитории в 15 миллионов. Однако игра не смогла удержать долговременную заинтересованность игроков.

Мари-Софи де Вобер, руководитель студий и портфолио Ubisoft, заявила, что хотя запуск игры продемонстрировал потенциал, ее неспособность удержать устойчивую аудиторию в конце концов сделала дальнейшие инвестиции нежизнеспособными.

Несмотря на провал XDefiant, де Вауберт подчеркнула, что игры с живым общением остаются центральным элементом стратегии Ubisoft. Компания планирует использовать опыт, полученный из этого проекта, для улучшения своего подхода в будущих играх.

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Что будет со студиями, которые делали игру?

В Ubisoft сообщили о планах закрытия студий Ubisoft в Сан-Франциско и Осаке и сокращение штата в офисе в Сиднее, что приведет к увольнению более 270 работников.